Baci Perugina addio: per questo San Valentino dimentica le frasi romantiche | Coltellata tecnologica alle coppiette

Quest’anno San Valentino non sarà lo stesso: gli innamorati dovranno dire addio alle frasi d’amore dei Baci Perugina

Mancano pochi giorni all’arrivo di San Valentino, la giornata dedicata alle coppie innamorate che desiderano celebrare il loro legame.

La festività è dedicata all’amore in ogni sua forma e questa giornata è ideale per creare ricordi memorabili.

Che si tratti di un amore appena nato o di una coppia stabile, non c’è giornata migliore per dedicare attenzioni al proprio partner.

San Valentino, però, è anche l’occasione per dedicare amore a se stessi e prendersi cura del proprio benessere.

Addio alle classiche frasi d’amore

San Valentino è una delle feste più attese da migliaia di innamorati che desiderano celebrare un tenero momento con il proprio partner. Una delle usanze più comuni consiste nel scambiarsi cioccolatini come simbolo di dolcezza e affetto nei confronti delle persone care.

La festa degli innamorati è stata sempre accompagnata dai pensieri d’amore contenuti nei famosissimi Baci Perugina. Tuttavia, quest’anno la situazione cambierà e migliaia di coppie dovranno rinunciare alle citazioni romantiche che per generazioni hanno rappresentato una vera e propria tradizione.

San Valentino, addio alle citazioni romantiche dei Baci Perugina

Scambiarsi cioccolatini è una delle pratiche più comuni per festeggiare San Valentino, ma per quest’anno gli innamorati dovranno rinunciare alle frasi d’amore contenute al loro interno. Sin dal 1922, i Baci rappresentano il romanticismo ed il pubblicitario Federico Seneca si è ispirato ad una vera storia d’amore per realizzarli, ovvero quella tra la stilista Luisa Spagnoli e l’industriale Giovanni Buitoni. Da moltissimo tempo, il brand cerca di personalizzare queste bontà nel giorno degli innamorati e anche per quest’anno è prevista una novità tecnologica. Nelle edizioni speciali del passato erano riportate frasi di canzoni e film romantici o citazioni di importanti personaggi del mondo della moda.

Per San Valentino 2025, invece, i messaggi d’amore saranno sostituiti con un Qr code che consentirà di ascoltare audio romantici con il proprio partner. Come riporta il sito web “iodonna.it“, all’interno dei Baci Perugina si potranno trovare ben 20 audio sentimentali differenti e ad ogni Qr code sarà associata anche un’immagine realizzata dall’artista Antonio Colomboni che richiama il contenuto del messaggio romantico. Per ascoltare l’audio basterà inquadrare il Qr code con il proprio smartphone ed immediatamente si aprirà una pagina contenente il messaggio vocale. Si tratta di una novità che sta incuriosendo migliaia di persone, ma anche di un’occasione per sorprendere il partner e condividere con lui un momento di grande dolcezza.