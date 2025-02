Acquisto auto usata: questi modelli arrivano dagli sfasciacarrozze con mezzo milione di chilometri | Ne compri una, ti dura tutta la vita

Nessuna necessità di andare dal concessionario: non spendere più soldi inutilmente, macchine usate come nuove in vendita.

Chi non è un fanatico delle automobili, quando ha necessità di comprare un nuovo mezzo ha esigenze soprattutto di tipo pratico. L’auto deve avere un buon funzionamento, un buon rapporto tra carburante e consumo e soprattutto un prezzo abbordabile.

Per questo motivo, molti tendono a rivolgersi a rivenditori di auto usate.

In questo campo, però, c’è una novità comprovata che riguarda il chilometraggio.

A intervenire sono stati alcuni meccanici americani, la cui opinione esperta è stata divulgata da un giovane lavoratore presso una discarica attraverso il suo profilo Instagram: bisogna approfittare di questa consapevolezza e accaparrarsi auto usate perfette nonostante il chilometraggio.

Mezzo milione di chilometri? L’auto è ancora perfetta, ecco quanto la paghi

Il video in questione è stato pubblicato su Instagram sul profilo Recuperaciones Valdizarbe, una pagina online che ha già conquistato tantissimi follower appassionati di automobilismo e meccanica. La domanda da cui è partito il possessore del profilo è la seguente: può una automobile arrivare a percorrere mezzo milione di chilometri?

La risposta sembrerebbe essere affermativa, e il profilo Instagram non fa altro che portare prove a favore di questa tesi grazie ai mezzi che hanno raggiunto lo sfasciacarrozze. Nel video è presente una lista e una vera e propria classifica, che vede chilometraggi quasi impensabili relativi a una serie di mezzi privati.

Il giro del mondo in auto: mezzi dal chilometraggio stellare

Nel video sono elencati i mezzi con chilometraggio più consistente. Nello specifico, si parla delle prime dieci: basti pensare che il decimo posto spetta a una Citroën Berlingo , 1.6 HDI 75 CV, con un chilometraggio di 717.986 chilometri. Continuando l’ascesa troviamo con 719.391 chilometri una Skoda Octavia, con 741.590 chilometri una Audi A6, con 767.070 chilometri una Renault Master, con 772.454 chilometri una Audi A4 Avant, con 775.073 chilometri una Variante Volkswagen Passat, con 783.230 chilometri una Mercedes-Benz Classe E del 1997. Raggiungendo il podio troviamo i tre mezzi con chilometraggio più alto.

Medaglia di bronzo spetta a una Mercedes-Benz Classe E con 812.185 chilometri accumulati, mentre quella d’argento la ottiene un’altra Classe E con 813.067 chilometri. Infine, la medaglia d’oro se l’è accaparrata un furgone Volkswagen, un Transporter del 2005, con chilometraggio equivalente a 846.804 chilometri. I mezzi elencati hanno in comune due caratteristiche principali: il fatto che funzionino a diesel e l’applicazione di una corretta manutenzione del mezzo nel corso degli anni.