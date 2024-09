Addio creme costose: ti basta questo ingrediente per avere la pelle perfetta | Basta buttare soldi

Il mercato della skincare è talmente saturo che i clienti non sanno più cosa comprare: ecco un prodotto che risolverà tutto.

Creme notte e giorno, creme per pelli sensibili, secche o grasse, olii e tonici per l’elasticità, sieri anti-invecchiamento…e si potrebbe andare avanti per ore solamente con l’elenco dei tipi di prodotti in vendita sul mercato, per non parlare poi di tutti i brand tra i quali non si sa più quale è bene scegliere.

La skincare è diventata negli ultimi anni quasi più importante e più rappresentata online rispetto al make up: a braccetto con la hair care, la cura della pelle è diventata quasi una ossessione con tante influencer che mostrano la propria routine in cui utilizzano moltissimi prodotti uno dopo l’altro.

Per quanto la cura della pelle sia senza dubbio una buona e sana pratica, che permette anche di dedicare del tempo in tranquillità a noi stessi, la situazione ha raggiunto delle dimensioni assurde e sembra che sia necessario avere decine di prodotti per mantenere la propria pelle pulita e idratata.

Ovviamente, seppure molti prodotti siano di ottima qualità, si tratta di una enorme operazione di marketing che va a beneficio delle case di produzione di questi prodotti e per nulla a favore dei consumatori, prede di più spese del solito e anche di una certa confusione in merito. Oggi vi consigliamo, dunque, un unico prodotto che può costituire la vostra skincare routine.

I consigli da utilizzare in tutti i periodi dell’anno

Un prodotto che molti tendono a sottovalutare e che, invece, è bene utilizzare tutto l’anno è la crema solare: il sole, infatti, può danneggiare la pelle anche nel quotidiano e non solamente durante l’estate con una esposizione prolungata ai raggi solari.

Una volta utilizzata la crema solare, non sono necessari molti prodotti per mantenere la propria pelle idratata e pulita: basta un buon detergente per il viso e un prodotto che vi consigliamo in due differenti alternative.

Due prodotti “mai più senza” per la skincare

I due prodotti che consigliamo, uno alternativo rispetto all’altro, sono il retinolo e la sua versione vegetale, il bakuchiolo. I due prodotti sono ideali per la cura della pelle che apparirà nutrita ed elastica se li utilizzare preferibilmente prima di andare a dormire.

Basterà quindi comprare un prodotto che contenga uno dei due e potrete finalmente dire addio a tutte le creme e i sieri che vi vengono proposti ogni giorno.