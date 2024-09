Asciugamani, in lavatrice vanno lavati a questa temperatura: tutti sbagliano e li mettono a 40° | Errore spropositato

Se, fino ad ora, hai sempre lavato gli asciugamani così, fermati: ti suggeriamo noi qual è la temperatura giusta da impostare.

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati e più amati in casa. Dà la possibilità di fare il bucato in un batter d’occhio, senza perdite di tempo e senza grande impegno. Tuttavia, occorre anche sapere cosa selezionare e perché selezionarlo. Infatti, ogni dispositivo ha i suoi programmi, che vanno impostati a seconda degli indumenti da lavare.

In genere, c’è il programma per i colorati, quello per i delicati, quello per i capi in lana, il programma rapido e così via. Ma, oltre ai programmi, è fondamentale anche conoscere la temperatura da impostare, in base a ciò che si inserisce nel cestello.

Per gli asciugamani, ad esempio, c’è un errore che viene commesso spesso, dalla maggior parte delle persone. Non fare anche tu lo sbaglio di lavarli a 40° e segui i nostri suggerimenti, per ottenere un bucato soffice, ma soprattutto igienizzato. Ecco quali sono le mosse giuste da compiere.

L’importanza del giusto lavaggio

Quando si introducono i capi in lavatrice, l’obiettivo principale è quello di tirarli fuori in ottime condizioni, profumati e puliti, senza residui di sporco o anche di solo di germi, che possono annidarsi tra le fibre dei tessuti. E, a proposito di germi, gli asciugamani rappresentano un ambiente favorevole alla proliferazione dei batteri, in quanto rimangono umidi a lungo, dopo l’utilizzo.

Per tale ragione, lavarli nel modo corretto è di estrema importanza. Innanzitutto, comincia con il separare la biancheria della casa colorata da quella bianca, per evitare che i colori si trasferiscano da un tessuto all’altro. Per quanto riguarda la temperatura, gli asciugamani devono essere lavati impostando un programma per capi in cotone, a 60° per quelli bianchi e 40° per quelli scuri.

Il segreto per asciugamani più morbidi

Se, nonostante lavi con accortezza i tuoi asciugamani, non hai i risultati sperati, è perché devi fare attenzione ai prodotti che utilizzi. Un trucchetto per ottenere la biancheria della casa più morbida è quello di aggiungere una tazza di aceto al lavaggio, per eliminare i cattivi odori, sbarazzarti di eventuali macchie e rendere i capi più soffici.

Per una pulizia approfondita, invece, unisci il sapone di Marsiglia liquido a un buon disinfettante e il gioco è fatto. Con questi trucchetti, lavare gli asciugamani sarà più semplice e utilizzarli sarà ancora più piacevole.