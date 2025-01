Allenamento, attenzione a quanta acqua bevi: alcune semplici regole per sentirti subito meglio

L’idratazione del corpo è fondamentale durante l’allenamento: per sentirti in forma devi seguire delle semplici regole

Prendersi cura di se stessi e del proprio corpo è una forma d’amore a cui nessuno dovrebbe rinunciare e che aiuta a mantenere un benessere generale.

L’alimentazione sana e l’attività fisica non sono finalizzati solo a mantenere il giusto peso corporeo, ma aiutano anche ad ottenere un equilibrio mentale ed emotivo.

L’allenamento è un vero toccasana per la nostra mente poichè aiuta a liberarsi dallo stress e dalle tensioni quotidiane.

Tuttavia, una delle principali regole da seguire durante la pratica dello sport consiste nell’idratare sufficientemente il proprio corpo.

L’importanza dell’idratazione durante l’allenamento fisico

Il corpo umano necessita della giusta idratazione per funzionare nel modo corretto. L’acqua viene assunta anche tramite i cibi che mangiamo, ma quando si pratica attività sportiva è essenziale idratare il corpo poichè l’acqua corporea può raggiungere livelli insufficienti.

Tuttavia bisogna prestare attenzione anche alla quantità di acqua corporea poichè è sbagliato bere poco, ma anche idratarsi troppo. Durante l’attività fisica, la sudorazione consente l’espulsione di acqua dal corpo e se si beve poco si rischia la disidratazione. Al contrario, anche bere troppa acqua può essere dannoso e causare problemi per la salute e l’organismo.

Quanta acqua bisogna bere durante l’allenamento

L’idratazione per gli sportivi è fondamentale, ma è necessario seguire alcune piccole regole per sentirsi sempre in forma. Come suggerisce il sito web “my-personaltrainer.it“, gli sportivi dovrebbero iniziare a bere circa 500ml d’acqua almeno due o tre ore prima dell’allenamento. In questo modo, il corpo sarà già pronto per iniziare lo sforzo fisico. Circa 10 minuti prima dell’attività è fondamentale bere 200-300 ml d’acqua e 180-350 ml durante lo sport. Inoltre, nelle due ore successive all’allenamento è consigliabile bere circa 1000-1500 ml di acqua ogni chilogrammo perso durante la sessione.

Riuscire a bere e rispettare le quantità sopracitate non è semplice. Per questo è consigliabile bere almeno una porzione ragionevole che va dai 750 ai 1500 ml. Per coloro che abitualmente praticano sport e attività fisica, non è importante solo la quantità di acqua da bere. Infatti, ci sono delle caratteristiche precise per una bevanda ideale durante l’allenamento. Come abbiamo anticipato, l’acqua è sicuramente l’ideale per uno sportivo, ma deve essere sempre dilazionata durante il workout. Un errore da evitare consiste nel bere la quantità consigliata in una sola volta. La bevanda deve essere anche moderatamente refrigerata e la temperatura ideale si aggira intorno agli 8-13°C.