Le mie amiche amano il mio aperitivo: il segreto sono le olive all’ascolana | Buone come quelle degli chef stellati

Aperitivo, se amate l’oliva nel Martini allora adorerete quelle all’ascolana: niente surgelati, fatele in casa in pochi minuti.

Le olive all’ascolana sono tra quei piatti di stuzzichini ideali per un aperitivo di tutto rispetto, o come antipasto da ordinare subito prima della pizza al ristorante.

Si tratta di una ricetta tutta italiana che viene proprio da Ascoli Piceno – da cui il nome. La ricetta marchigiana, comunque, appare a molti come complessa da realizzare, ma, in realtà, non è proprio così.

Se hai intenzione di invitare amici o parenti per un aperitivo stellare allora inserisci nel menù le olive ascolane: grazie a questa ricetta tutti rimarranno piacevolmente stupiti – non ne avanzerà nemmeno una!

Olive Ascolane, ecco come farle: la ricetta originale è anche online

Inutile dirlo, il processo per realizzare totalmente da zero le olive ascolane originali è piuttosto lungo. Essendo, però, le preparazioni laboriose, durante la cottura potete tranquillamente dedicarvi a tutto il resto. Ed ecco che nello spazio di qualche ora avrete non solo realizzato le olive ascolane più buone di sempre, ma anche preparato tutti gli altri stuzzichini.

Per realizzarne circa novanta, avrete bisogno dei seguenti ingredienti nelle quantità indicate: olive verdi 750 g, finocchietto selvatico fresco, manzo 300 g, maiale 150 g, petto di pollo 50 g, carote ½, sedano ½ costa, cipolle ½, Parmigiano Reggiano DOP 50 g, 1 uovo, due chiodi di garofano, noce moscata, vino bianco 70 g, olio extravergine d’oliva 20 g, sale fino, pepe nero, farina 00, pangrattato e olio di semi di girasole. Una volta aver acquistato tutti gli ingredienti non vi resta che mettervi ai fornelli.

Una ricetta da seguire passo passo per un risultato tutto da gustare: le vostre olive ascolane diventeranno famose

La preparazione deve iniziare almeno un giorno prima, visto che le olive devono essere immerse in acqua con finocchietto selvatico per aromatizzarle per circa 12 ore. Prendete le carni, pollo, manzo e maiale, e fatele a pezzetti. Nel frattempo, mettete in una pentola un filo d’olio e realizzate un soffritto con sedano, carota e mezza cipolla in cui avete precedentemente inserito i chiodi di garofano. Dopo aver fatto soffriggere per qualche minuto, aggiungete manzo e maiale e un giro di pepe e lasciate cuocere con coperchio. Dopo 20 minuti aggiungete anche il pollo, versate il vino e salate.

Una volta completata la cottura, togliete i chiodi di garofano e passate tutto nel tritacarne. A ciò che ne esce aggiungete il parmigiano grattugiato, l’uovo e la noce moscata (quanto basta). Avrete così il vostro ripieno. A questo punto basterà denocciolare e aprire le olive, farcirle, impanarle prima nella farina e poi nel pangrattato e infine procedere alla frittura – si cuoceranno in due minuti circa.