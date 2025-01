Altro che bevanda sempre salutare: le tisane bevute così sono pericolose | Attenzione a come la prepari

Le tisane sono perfette per riscaldarsi nelle giornate fredde: attenzione però a non commettere questo grave errore

Nei mesi più freddi non c’è nulla di meglio che godersi un delizioso tè o delle tisane aromatizzate, amate da tutti per il loro potere calmante.

Queste bevande sono considerate un toccasana per la salute e consentono di mantenere l’organismo sempre idratato.

Il tè e le tisane sono ricche di antiossidanti, migliorano la digestione riducendo gonfiori o dolori addominali e sono in grado di rafforzare il nostro sistema immunitario.

Stimolando il metabolismo, queste bevande aiutano a tenere sotto controllo il peso corporeo eliminando le tossine dal corpo.

Le tisane possono essere pericolose

Tè e tisane sono ottime alleate per la salute ed il benessere delle persone, ma non bisogna sottovalutare un segreto potenzialmente preoccupante e che può renderle addirittura pericolose per l’organismo. Sembra una notizia inverosimile poichè spesso sono associate ad uno stile di vita sano ed equilibrato.

I benefici per la digestione, per il sistema immunitario e per il rilassamento sono assolutamente veritieri, ma è fondamentale rispettare alcuni accorgimenti per evitare conseguenze anche molto gravi. Secondo alcuni studi, il principale rischio riguarda la temperatura di queste bevande.

L’errore da non commettere

Le tisane sono conosciute ed apprezzate per i numerosi benefici che apportano al nostro organismo e al benessere generale. Non bisogna sottovalutare, però, che queste bevande possono provocare anche conseguenze molti gravi per l’organismo soprattutto se vengono consumate in un determinato modo. Una delle abitudini comuni consiste nel bere tè e tisane a temperature elevate, ma alcune ricerche scientifiche hanno evidenziato una correlazione con l’insorgere di patologie pericolose. Pare che questo momento di relax possa trasformarsi in un grande rischio per la nostra salute.

Secondo gli esperti la preoccupazione maggiore riguarda la temperatura delle tisane. Secondo gli studi scientifici, più è calda la bevanda e maggiori sono i rischi di sviluppare tumori all’esofago. Ma qual è la temperatura ideale per non correre rischi? Secondo gli esperti, non bisogna mai superare i 65 gradi Celsius. Superando questa soglia si possono danneggiare i tessuti esofagei favorendo processi potenzialmente cancerogeni. Naturalmente il problema non è rappresentato dal tè o dalla tisana, ma dalla temperatura con cui vengono consumati. Per tale ragione non bisogna assolutamente rinunciare ad un momento di relax con queste bevande, ma basta lasciar raffreddare un pò la tisana prima di consumarla.