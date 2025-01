Piadina, se la provi così ti sembrerà di essere in Romagna: la ricetta per una cena super leggera

La ricetta per realizzare in casa la tipica piadina romagnola: basta un ingrediente speciale per renderla leggera e salutare

Tutte le regioni del nostro paese hanno delle specialità culinarie in grado di conquistare ogni palato e la piadina romagnola è sicuramente una delle più amate.

Questa prelibatezza è versatile in cucina: può essere servita in sostituzione del pane oppure si può farcire con salumi e formaggi o con ingredienti vegetariani.

In commercio ci sono decine di tipologie di piadine romagnole, dalle classiche fino a quelle realizzate con farine integrali e adatte ad ogni esigenza. Tuttavia, possono essere anche preparate in casa rendendole ideali per una cena leggera e salutare.

Gli ingredienti necessari per la piadina romagnola

La piadina è una prelibatezza romagnola molto semplice e rapida da preparare. Si tratta di una ricetta economica poichè prevede l’utilizzo di farina, acqua e sale. Tradizionalmente c’è anche un altro ingrediente che è lo strutto di maiale, ma in questa ricetta viene sostituito da un prodotto più genuino.

La piadina è una vera e propria bontà culinaria adatta sia per chi segue un regime alimentare ipocalorico, ma anche per i vegani o vegetariani. Conosciuta anche come “piada“, è diventata famosa in tutto il mondo per la sua bontà e leggerezza.

La ricetta per preparare la piadina romagnola

La piadina è diventata il simbolo dello street food romagnolo, ma grazie alla sua bontà è diventata famosa nel mondo intero. Si può preparare anche in casa e bastano pochi e semplici ingredienti. Come prima cosa, bisogna realizzare il nostro impasto: unite 300gr di farina 00, 5g di sale fino e 150ml di acqua da aggiungere poco per volta. Iniziate ad impastare a mano o utilizzando una planetaria e poi aggiungere l’olio d’oliva. Questo ingrediente speciale può sostituire lo strutto, rendendo la piadina più leggera e ideale anche per i vegani o vegetariani.

Come riporta il sito web “blog.giallozafferano.it“, è fondamentale continuare ad impastare fino a quando il panetto avrà raggiunto una consistenza morbida e non appiccicosa. Procedete con la preparazione dividendo l’impasto in diverse palline, in base a quante piadine desiderate realizzare. Queste quantità sono perfette per ottenere da quattro a sei piadine in base alla grandezza preferita. Ricoprite le palline con un foglio di pellicola e lasciatele riposare per circa 30 minuti.

Questo passaggio è fondamentale per garantire una cottura perfetta. Trascorso il tempo necessario, bisogna stendere ogni panetto donando una forma circolare con uno spessore di circa 3mm. Infine, ogni piadina dovrà essere cotta in padella con un filo d’olio. Una volta dorata da entrambi i lati, si potranno condire con ingredienti a piacere.