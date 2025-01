Formaggio, ogni volta che lo riponi in frigo commetti un grave errore: così non dura nemmeno cinque giorni

Vieni a scoprire il modo corretto per conservare il formaggio in frigorifero: ti basta commettere questo sbaglio per doverlo buttare via.

Il frigorifero, in casa, è uno di quegli elettrodomestici di cui non si può fare a meno. Indispensabile sia d’estate che d’inverno, questo serve a conservare, correttamente, i nostri alimenti e a evitare gli sprechi.

Ma, sapevi che basta davvero poco per compromettere la sua funzionalità? Preservare e conservare correttamente il cibo, infatti, dipende anche dal modo in cui lo riponi in frigo.

In particolare, se parliamo del formaggio, quasi tutti commettono lo stesso errore e, dopo appena cinque giorni, devono buttarlo via. Ecco di cosa si tratta.

Un frigorifero più funzionale

Per far sì che il frigorifero sia il tuo angolo preferito della cucina, devi dedicare a esso la giusta cura e la giusta attenzione. Non buttarci la spesa all’interno, senza sistemarla a dovere. Ogni cosa dovrebbe essere al proprio posto ed esistono dei trucchetti per mantenere il frigo pulito e in ordine. Per prima cosa, la temperatura giusta da impostare si aggira attorno ai 4 gradi e l’elettrodomestico non deve mai poggiare, completamente, addosso a una parete, ma deve mantenere sempre una buona aereazione.

Inoltre, per conservare al meglio i cibi ed evitare sgradevoli odori, ti suggeriamo di utilizzare gli appositi contenitori. Con l’aiuto delle etichette, potresti organizzare tutta la tua spesa, così da non dover aprire i contenitori, uno per uno, per sapere cosa c’è dentro. Ricorda, poi, di pulire sempre il frigorifero, covo di batterie e muffe. Se non vuoi ricorrere ai detergenti, ti basterà utilizzare acqua e aceto, e il gioco è fatto. Per quanto riguarda la durata degli alimenti, però, c’è una cosa che non devi sbagliare ed è il posizionamento nei vari ripiani. Il formaggio, ad esempio, deve essere conservato qui.

Ad ognuno la sua parte

Il vero segreto per avere un frigorifero sempre in ordine ed evitare gli sprechi è la corretta disposizione degli alimenti. Nei cassetti, ad esempio, vanno posizionate frutta e verdura, mentre nello sportello, che è la parte meno fredda, vanno conservate le bevande e le salse. Nel ripiano in basso, invece, vanno conservati pesce, carni e cibi crudi, mentre nel ripiano di mezzo puoi mettere i cibi già cotti, gli affettati e i sughi.

Il formaggio, assieme a yogurt, burro e dolci, va posizionato sempre nel ripiano più alto. Se non segui queste semplici regole, potresti rischiare di dover buttare via i tuoi cibi, sprecandoli. Con qualche attenzione in più, il tuo frigorifero può diventare un luogo accogliente per gli alimenti e, con un pò di pratica, ti verrà automatico disporre la spesa in questa maniera.