Cumino: questa spezia la usano in pochi ma elimina un problema fastidioso | Basta consumarne un pò dopo i pasti

Nessuna pasticca, per ovviare a questo disturbo fastidioso basta una spezia incredibile: si tratta del cumino.

Le spezie non sono molto utilizzate nella cucina italiana se la paragoniamo ad alcune tradizioni culinarie del sud del mondo o orientali. Eppure, grazie a una maggiore consapevolezza alimentare, la loro assunzione e utilizzo in cucina si stanno diffondendo anche nella Penisola.

Non tutti, però, sono a conoscenza delle numerose proprietà benefiche specifiche di ogni spezia. Ognuna di esse, infatti, è ideale per costituire un toccasana totalmente naturale che va ad aiutare il nostro organismo a contrastare piccoli fastidi.

Tra questi ce ne è uno che è sempre più diffuso, probabilmente anche per via degli alimenti sempre più complessi e lavorati che si tende a consumare. Per aiutarci a risolverlo, l’ideale è proprio il cumino.

Cumino, una spezia poco diffusa che può risolvere un annoso problema

Il cumino è una spezia che viene elaborata a partire da una pianta che originaria del bacino del Mediterraneo, che ha visto negli anni una diffusione anche in altre parti del mondo. Alimento dal profumo intenso e il sapore dolce, il cumino era presente in molte ricette dell’antichità romana. Il suo uso, però, nella cucina moderna quotidiana, si è andato perdendo.

Oggi, però, siamo a conoscenza di molte proprietà di questo alimento, ecco perché sta tornando in auge e la sua popolarità sta crescendo in modo simile rispetto a quella di alimenti tendenzialmente poco usati come lo zenzero. Ecco qual è il diffuso problema per il quale il cumino è un rimedio naturale ed efficace.

Prendi il cumino a ogni pasto: addio a un disturbo fastidioso

Stiamo parlando del problema del meteorismo, un disturbo davvero fastidioso che si manifesta con gonfiore addominale e può essere accompagnato da altri sintomi invalidanti come stipsi, diarrea, crampi addominali, eruttazione e flatulenza. Le cause possono essere molteplici e il primo provvedimento da prendere consiste nel rivalutare, e se necessario cambiare, il proprio stile di vita facendo sì che sia più salutare possibile.

A venirci in soccorso comunque è proprio il cumino, che può agire contrastando il meteorismo grazie alle sue proprietà carminative e digestive. L’ideale per assumerlo è un infuso a base di cumino dopo il pasto: in questo modo si favorisce la corretta digestione, prevenendo la formazione di gas nell’organismo. Alleati dalle proprietà simili possono essere l’anice e il finocchio.