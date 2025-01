Sempre stanco e senza forze: probabilmente commetti questo errore | Ti basta berla ogni giorno per stare meglio

Sei sempre stanco e assonnato? L’esperta consiglia un metodo efficace per sentirsi in forza anche in inverno

Provare stanchezza e sonnolenza dopo una giornata lavorativa e piena di impegni è piuttosto comune, ma un pò di riposo può essere sufficiente per recuperare le forze.

Tuttavia, la stanchezza può essere dovuta a moltissimi altri fattori mentali o psicologici che necessitano di un maggiore approfondimento.

La sensazione di sonnolenza costante provoca conseguenze negative e influisce anche sulle semplici attività della quotidianità.

Nel caso di stanchezza costante è opportuno rivolgersi a specialisti o adottare piccoli accorgimenti in grado di migliorare la propria condizione.

Stanchezza e sonnolenza: i consigli dell’esperta

Avere la giusta energia per affrontare gli impegni giornalieri è fondamentale per essere produttivi e al tempo stesso sereni con se stessi. Durante i mesi invernali, capita di sentirsi perennemente stanchi poichè l’organismo consuma più energie a causa delle fredde temperature.

In queste situazioni, è opportuno adottare delle strategie utili a recuperare energia e forma fisica. In tal senso, la nutrizionista Nicoletta Bocchino ha condiviso il suo parere specialistico per mantenere il corpo idratato anche nei mesi invernali.

Come combattere la stanchezza costante

Provare stanchezza e sentirsi senza forze è una condizione che può provocare delle conseguenze negative sulla produttività professionale, ma anche personale. La nutrizionista Nicoletta Bocchino, come riporta il sito web “lacucinaitaliana.it“, ha sottolineato l’importanza dell’idratazione per mantenersi in forma e con le energie necessarie ad affrontare la quotidianità. In inverno si tende a bere di meno poichè, a causa delle temperature basse, non si sente la necessità di idratarsi. Questo è un grave errore poichè, per mantenere la salute psicofisica, è necessario mantenere un adeguato apporto idrico.

L’acqua è un nutriente essenziale per la vita tanto che, come raccomanda anche il Ministero della Salute, è necessario consumare almeno 2 litri d’acqua al giorno. La nutrizionista Nicoletta Bocchino ha sottolineato che l’acqua consente il corretto funzionamento dell’organismo: “Supporta innanzitutto il lavoro di depurazione svolto da intestino, fegato e pelle ed è essenziale per i processi metabolici e cerebrali ed è fondamentale per la salute del cuore. Ecco perché anche una lieve disidratazione può avere effetti negativi sull’organismo sia a livello fisico sia a livello mentale“.

Tuttavia, la mancata idratazione ha un impatto negativo anche sulle energie: “Il corpo utilizza l’acqua per regolare la temperatura. Se l’idratazione è insufficiente, il corpo fatica a mantenere una temperatura stabile, il che può portare a una sensazione di debolezza e stanchezza, soprattutto durante attività fisiche o quando si staziona in ambienti riscaldati“, ha sottolineato la nutrizionista.