Verdure gratinate: con questo trucchetto risulteranno super croccanti | Lo utilizzano tutti gli chef più famosi

Per ottenere delle verdure super croccanti basta seguire il trucchetto dell’esperto: il procedimento è semplicissimo

Le verdure sono fondamentali per un’alimentazione sana ed equilibrata poichè forniscono all’organismo diversi nutrienti indispensabili.

Ricche di fibre, vitamine e carboidrati semplici, sono ideali per chi segue un regime alimentare poichè favoriscono il senso di sazietà ma contengono pochi grassi.

Un altro aspetto da non sottovalutare è che le verdure sono composte dal 95% di acqua, mantenendo così l’organismo sempre idratato.

Questa caratteristica le rende anche estremamente leggere ed ideali per chi segue un’alimentazione ipocalorica.

La versatilità delle verdure in cucina

Le verdure sono ottime alleate per la salute ed il benessere fisico, ma sono anche ingredienti versatili e possono essere utilizzate per creare delle vere e proprie prelibatezze. Ideali per chi segue un regime alimentare, possono essere preparate al forno e sono ottime come contorno sia per la carne che per il pesce.

Possono essere grigliate, bollite o trasformate in deliziose vellutate perfette per le giornate fredde. Tuttavia, una delle modalità di preparazione più diffuse sono le verdure gratinate al forno. Questa prelibatezza piace proprio a tutti, ma esiste un trucchetto per renderle croccanti e saporite.

Il segreto dello chef per preparare le verdure gratinate

Le verdure gratinate piacciono proprio a tutti e sono perfette da portare in tavola come contorno. Tuttavia, realizzare quella crosticina croccante non è semplice poichè esistono delle tecniche ben precise che consentono di dorarle al punto giusto. Per ottenere una gratinatura perfetta è fondamentale seguire alcuni accorgimenti in modo da renderle croccanti fuori e morbide all’interno. Le verdure devono essere cotte al forno e per qualche minuto è necessario impostare la funzionalità grill ad alta temperatura.

Per ottenere delle perfette verdure gratinate esiste un trucchetto consigliato dallo chef italiano Roberto Carcangiu, chef e direttore didattico del Congusto Gourmet Institute. In particolare, alla superficie delle verdure bisogna aggiungere spezie, erbe aromatiche o sale aromatizzato. Come riportato da italiangourmet.it, l’esperto ha svelato il suo segreto: “La parte grassa, l’olio o il burro, consente una gratinatura più omogenea evitando bruciature. La panatura diventa una vera e propria ricetta in base a come la si arricchisce. Intanto, se abbiamo una materia prima interessante sarà bene realizzare una panatura croccante ma più delicata, se invece disponiamo di un prodotto meno pregiato si può creare una panatura più ricca e aromatizzata, volta ad enfatizzare il risultato finale”.