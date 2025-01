Alimentazione del cane: non ci pensi mai ma rischi di avvelenarlo ogni giorno | Tutta colpa di questo ingrediente

Non è solo la cioccolata ad avvelenare il vostro cane: questi alimenti possono provocare gravi conseguenze per la sua salute

Avere un cane porta tanta compagnia e gioia, ma è fondamentale prendersi cura delle sue necessità e dei bisogni del proprio amico a quattro zampe.

Un cane è in grado di cambiare l’umore delle persone e averne uno nella quotidianità è una vera fortuna.

Con la sua compagnia si può scoprire quanto sia importante e forte il legame tra cane e padrone. Una relazione che solo chi ne possiede uno può comprendere.

Questi animali sono in grado di donare amore incondizionato senza chiedere nulla in cambio e riescono a comprendere ogni stato d’animo del padrone.

Non solo amore: un cane significa anche responsabilità

L’amore incondizionato, l’affetto e la compagnia non sono gli unici aspetti che caratterizzano la convivenza con un amico a quattro zampe. Se è vero che un cane può portare una quantità infinita di amore nella vita dell’uomo, è anche vero che il padrone ha delle grandi responsabilità nei suoi confronti.

Uno dei doveri che abbiamo verso il nostro cane è quello di garantirgli un’alimentazione sana ed adeguata alle loro esigenze. Secondo gli esperti del Battersea Dogs and Cats Home, ovvero il centro di soccorso per animali a Londra, esistono degli alimenti che rischiano di avvelenare i nostri cani.

L’alimentazione del cane: questi alimenti lo avvelenano

L’alimentazione è fondamentale per garantire il benessere del cane e com’è noto, ci sono alcuni prodotti che noi consumiamo abitualmente che possono trasformarsi in veleno per gli amici pelosi. Tra questi c’è sicuramente il cioccolato che è uno dei più pericolosi poichè contiene teobromina, ovvero una sostanza che può causare insufficienza renale e nei casi più gravi può essere fatale. Esistono però moltissimi altri alimenti che causano gravi danni alla salute degli animali e qualcuno agisce in modo subdolo. Tra questi ci sono ad esempio le pannocchie di mais, l’uva e l’uvetta, le noci di macadamia, ma soprattutto l’aglio e la cipolla.

Questi ultimi due ingredienti che utilizziamo di continuo per preparare moltissime prelibatezze, sono veleno per i cani. Che siano crudi, secchi o cotti, si rivelano altamente tossici per gli animali. Se l’aglio e la cipolla vengono ingeriti dai cani possono irritare lo stomaco e rischiano di danneggiare i globuli rossi. L’anemia è una delle conseguenze dirette e anche in porzioni limitate, i danni per la salute possono essere immediati e pericolosi.