Quale colore si nasconde dietro la tua personalità? Tutto dipende dal tuo segno zodiacale

Il tuo colore dipende dal segno zodiacale: ecco cosa dicono le stelle sulla sfumatura che più ti rappresenta, potrebbe stupirti.

Sono tanti gli scettici rispetto alla disciplina dell’astrologia, eppure molto spesso nel corso della nostra vita ci rendiamo conto di avere caratteristiche in comune con persone del nostro stesso segno zodiacale o ascendente.

Per quanto si possa “non credere” all’oroscopo, ci sono alcune influenze che vengono dalle stelle e determinano quanto meno delle tendenze caratteriali della persona.

Come non pensare al segno della Vergine, ad esempio, che è notoriamente guidato dalla precisione in almeno un aspetto della propria vita.

Si tratta di un solo esempio, ma vale la medesima cosa per la caparbietà del Capricorno o la volubilità del Gemelli. Allo stesso modo, proprio come le caratteristiche personali, alcune sfumature di colori sono in particolare armonia con i segni zodiacali: ognuno di loro ha una connessione con un colore, scopri il tuo.

Il colore del tuo segno: potrebbe non essere il tuo preferito, ma ti rappresenta

Lo studio del colore, ovvero la colorimetria, così come la disciplina dell’astrologia, ha radici in tempi antichissimi. La sua evoluzione più popolare e contemporanea è l’armocromia, disciplina che si occupa di individuare, grazie ad alcuni parametri, il set di colori che è più in armonia con l’incarnato, il colore dei capelli e degli occhi e altre caratteristiche di una persona. Fior di consulenti, infatti, sono fioccati, sia online che non.

Al di là della questione estetica, però, il colore che più ci è vicino e ci rappresenta può essere rintracciato anche con l’aiuto del nostro segno zodiacale e del nostro ascendente. Il cielo sotto il quale siamo nati può donarci anche la consapevolezza della nostra sfumatura tra migliaia.

Da oggi saprai quale colore ti rappresenta: a ognuno la sua sfumatura

Ecco quali sono i colori che rappresentano ogni segno zodiacale. Azzurro per l’Ariete, verde per il Toro, acquamarina è dei Gemelli, ocra per il Cancro, fucsia al Leone, indaco per la Vergine, giallo alla Bilancia, rosso vivo per Scorpione, lilla è del Sagittario, rosa intenso al Capricorno, grigio per l’Acquario e bianco piace ai Pesci.

Per ottenere la vostra sfumatura è necessario tenere in considerazione sia il colore del vostro segno che quello che corrisponde all’ascendente: ad esempio, se siete un Sagittario con ascendente in Vergine, allora il risultato della miscela dei colori corrispondenti vi darà la vostra sfumatura. Se il colore del vostro segno non corrisponde al vostro colore preferito, non preoccupatevi: si tratta della stessa differenza tra ciò di cui si ha voglia e ciò di cui si ha bisogno.