Rompine una nel paniere: il vecchio trucco della nonna per riconoscere le uova fresche | Occhio a questo dettaglio

Un semplice trucchetto per testare la freschezza delle uova: i classici rimedi della nonna funzionano sempre

Nella dieta mediterranea esistono moltissimi alimenti di cui non possiamo farne a meno e tra questi ci sono senza dubbio le uova.

Sono un elemento indispensabile nella cucina tradizionale sia per il loro sapore genuino, ma anche per le proprietà nutritive che sono benefiche per l’organismo.

Le uova sono anche economiche, ma consentono di realizzare delle vere e proprie prelibatezze culinarie. È fondamentale però che queste siano sempre fresche e genuine.

Per testare la loro qualità esistono moltissimi metodi, ma in particolare un vecchio “rimedio della nonna” permette di coglierne la freschezza.

La procedura di conservazione delle uova

Economiche e veloci da preparare, le uova contengono anche delle proprietà nutritive che sono indispensabili per il benessere e la salute fisica. Sono ricche di vitamine e proteine, ma contengono anche lecitina: si tratta di una sostanza che aiuta a trasferire il colesterolo dalle arterie al fegato.

Tuttavia, per beneficiare delle proprietà organolettiche delle uova è fondamentale conservarle in modo adeguato. Non vanno mai conservate in frigo ma a temperatura ambiente, come accade al supermercato. Inoltre, solo se sono state acquistate da un contadino è opportuno lavare il guscio per evitare malattie e conseguenze gravi.

Il trucco per verificare la freschezza delle uova

Le uova sono alimenti indispensabili per l’organismo, ma per beneficiare delle tipiche proprietà organolettiche è fondamentale consumarle in tempo. Se le uova restano per molto tempo in in casa, è possibile che non siano più prodotti freschi e di qualità. Generalmente, le uova hanno una durata di circa 28 giorni dalla loro deposizione ma è consigliabile gustarle entro 15-20 giorni. Può capitare, però, di dimenticare la data di acquisto ed è fondamentale conoscere la freschezza prima di consumarle. Uno dei metodi più conosciuti consiste nella prova dell’acqua e sale: se l’uovo affonda vuol dire che è fresco.

Tuttavia esiste un trucchetto infallibile per verificare la qualità delle uova. Questo metodo consiste nel rompere un uovo nel piatto ed osservare attentamente le sue caratteristiche. In particolare, se il tuorlo ha una forma che ricorda una cupola ed è perfettamente compatto con l’albume, vuol dire che l’uovo è molto fresco. Se, invece, il tuorlo è piatto e l’albume è acquoso significa che l’uovo non è freschissimo ma può ugualmente essere utilizzato cuocendolo per bene. L’uovo dovrà essere gettato e non consumato solo nel caso in cui il tuorlo non è compattato all’albume e presenta un colore opaco.