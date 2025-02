Autostrade, se non rispetti il cds ad alta velocità parte la scuoiata | Introdotta la nuova multa da 100.000€, ti uccide sul colpo

Non oltrepassare mai questi limiti in autostrada poichè le sanzioni sono eccessivamente severe: fino a 100.000€ di multa

Guidare responsabilmente e rispettando i limiti imposti dal Codice della Strada è un grande atto di responsabilità per se stessi e per gli altri.

Basta fare un giro per le autostrade italiane per comprendere l’elevato numero di infrazioni commesse dagli automobilisti.

L’eccesso di velocità è una delle prime cause di incidenti che possono avere anche conseguenze molto gravi.

Tuttavia, superare il limite di 130 km/h non è l’unico problema. Esistono anche altri comportamenti errati che mettono in pericolo la propria vita e quella degli altri.

Una guida responsabile in autostrada

Per guidare in autostrada esistono delle regole ben precise che dovrebbero essere rispettate da ogni automobilista per garantire la sicurezza stradale. Oltre ai limiti di velocità, è essenziale anche rispettare le corsie di marcia viaggiando sulla parte di destra della carreggiata.

Inoltre, quando si viaggia in autostrada è essenziale rispettare la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede. In caso di frenata brusca ed improvvisa, con la distanza si avrà tutto il tempo di frenare senza tamponare. Questo comportamento pericoloso può costare caro e le sanzioni possono essere davvero molto severe.

Multe fino a 100.000€ in autostrada

Quando si viaggia in autostrada si ha l’occasione di osservare moltissimi comportamenti adottati dagli automobilisti che possono essere dannosi per se stessi, ma anche per gli altri utenti della strada. In particolare, non è raro incontrare l’automobilista che si attacca al veicolo che li precede per invitarli a spostarsi e lasciare la corsia libera. Si tratta di un’abitudine molto pericolosa poichè non viene rispettata una delle regole più importanti del Codice della Strada, ovvero la distanza di sicurezza. Si tratta anche di un’azione che può avere forti ripercussioni sul portafoglio, proprio come accaduto in Svizzera ad un conducente di 58 anni.

L’uomo è stato multato per non aver rispettato la distanza di sicurezza per un totale di 98.500 franchi svizzeri, pari a quasi 100.000€. Il Tribunale ha rigettato il ricorso ed ha confermato la sanzione, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali. Una sanzione che può sembrare esagerata, ma che nasconde una motivazione ben precisa. Come riporta il sito web “alvolante.it“, in Svizzera le multe vengono calcolate in base al reddito del trasgressore e in questo caso, il 58enne possedeva un reddito di circa 1,6 milioni di franchi. La Svizzera non è l’unico paese in cui viene adottata questa regola, ma alcune testimonianze segnalano anche il caso di un automobilista finlandese che ha ricevuto una sanzione di 121.000€ per aver superato di 32 km/h il limite di velocità consentito.