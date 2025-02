Quiz patente, con questo trucco dell’istruttore non sbaglierai mai risposta | Passano tutti con zero errori

Con questo semplice trucchetto riuscirai a superare il quiz teorico senza alcun errore: la patente è già tua

Prendere la patente è un momento importante poichè rappresenta un passo decisivo verso l’indipendenza e l’autonomia.

Tuttavia, per la patente B è necessario affrontare un esame teorico che prevede delle domande a risposta multipla sui principali argomenti di guida.

Riconoscere i segnali stradali, i diritti di precedenza o i limiti di velocità sulle varie strade è essenziale per riuscire ad ottenere il desiderato foglio rosa.

Solo dopo aver superato l’esame teorico si può passare alle guide con l’istruttore in cui si mettono in pratica le nozioni precedentemente apprese.

Con il nuovo Codice della Strada cambiano le regole per la patente

Il 14 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada con cui sono cambiate le sanzioni per coloro che non rispettano i limiti imposti dalla legge. Tuttavia, il Codice prevede anche delle nuove regole per il superamento dell’esame teorico della Patente B.

Innanzitutto alcune domande ministeriali sono state definitivamente eliminate poichè non più in linea con le disposizioni del nuovo Codice. Inoltre, per superare la prova sarà necessario rispondere a 30 quesiti in 20 minuti e con un margine di massimo 3 errori.

Supera il quiz teorico della patente con questo semplice trucchetto

Superare il quiz teorico per la patente B non è un’impresa impossibile e come prima cosa, è fondamentale mantenere la calma. Una delle soluzioni efficaci per aggiudicarsi il foglio rosa senza stress consiste nell’esercitarsi con i quiz messi a disposizione dal Ministero o dalla scuola guida. Tuttavia, esistono alcuni suggerimenti leciti che consentono di partecipare al quiz con più serenità e di superare l’esame nel migliore dei modi. In primo luogo, per evitare bocciature è bene prepararsi con largo anticipo in modo da avere più tempo a disposizione per conoscere tutte le regole stradali.

Come riporta il sito web “sicurauto.it“, esiste un trucchetto che consente di individuare la risposta corretta. Infatti, esistono alcune parole che si trovano solo nei quesiti in cui la risposta corretta è “vero”. Ad esempio, se nella domanda incontri parole come “brusche, improvvisamente, maggiormente, ordinariamente, causare, comportare“, è possibile che la risposta corretta sia “vero”. Al contrario, parole come “unicamente, obbligatoriamente, accelerando, chiusura”, indicano che la risposta giusta potrebbe essere “falso”. Un altro consiglio consiste nel leggere attentamente la domanda prima di rispondere: talvolta alcuni termini possono confondere e trarre in inganno.