Biglietti aerei a metà prezzo: affonda il caro voli con il trucco giapponese: ti porti il mondo e non spendi 1€

Non farti ingannare dalle nuove regole adottate da tante compagnie aeree: con questo trucco voli al costo base.

Negli ultimi tempi le compagnie low cost hanno adottato una politica davvero ostica.

Se in precedenza era incluso almeno un bagaglio del tipo trolley, oggi non è più così.

Nella maggioranza dei casi, è permesso portare, inclusi nel prezzo, uno zaino o una borsa piccoli da mettere sotto il sedile.

Di fatto, dunque, il costo del biglietto lievita nel momento in cui si deve aggiungere almeno un bagaglio trolley a mano. Grazie a un trucco, invece, paghi solo il biglietto e zero aggiunte.

Zero aggiunte, grazie a questo metodo asiatico non dovrai più sborsare un centinaio di euro in più per ogni volo

La nuova politica, introdotta ormai da diversi anni, di compagnie aeree come Wizz Air o Ryan Air, infastidisce molti passeggeri, ma, allo stesso tempo, funziona dal punto di vista del marketing. Non tutti, infatti, realizzano automaticamente il prezzo totale, inclusi i bagagli necessari per viaggi sopra i tre giorni. Di conseguenza, spesso ci si basa sul prezzo minore che si trova grazie a siti di confronto prezzi dei voli, oppure cercando direttamente sul sito ufficiale della compagnia aerea.

Il problema del bagaglio, dunque, è consistente per chi vorrebbe viaggiare low cost. Non sempre, infatti, è possibile viaggiare con un solo zaino con sé. Specie in inverno, viaggi che prevedono una durata consistente, chiedono anche un bagaglio che sia almeno un trolley piccolo. Lydia Mansel, fondatrice del sito Just Packed, rivela alcuni suoi trucchetti davvero utili per chi desidera pagare unicamente il costo del biglietto.

Aggiunte a zero, non pagare mai più il bagaglio sui voli: ti basta fare così

L’esperta in ambito “valigie e borse” raccomanda di fare la valigia o riempire lo zaino seguendo precise strategie, in modo tale da sfruttare l’intero spazio ed evitare di stropicciare i capi. Il metodo suggerito viene direttamente dall’Oriente, dove si utilizza un metodo diverso rispetto al nostro per piegare gli indumenti. Si tratta di una strategia più pratica ed efficace, che richiede, però, una certa abilità.

Nello specifico, comunque, Lydia Mansel suggerisce di conservare i sacchetti di quelli utilizzati, ad esempio, nelle tintorie. All’interno di questi, sarà bene mettere gli elementi di vestiario più delicati. Infine, raccomanda di inserire gli indumenti in una borsa separata prima di metterli in valigia o nel bagaglio a mano: questo eviterà il formarsi di alcune pieghe e permetterà di disfare la valigia in modo più facile.