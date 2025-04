Eurospin, la linea cosmetici prodotta per le grandi firme fashion: i loro nomi sulle passerelle di Milano e Parigi

Il discount più amato dagli italiani sfoggia la sua linea di cosmetici pubblicizzata anche sulle grandi passerelle: ecco di cosa si tratta.

Spesso, siamo così vittime del consumismo che non ci rendiamo conto di acquistare qualcosa solo perché va di moda e non perché ci occorre davvero. Peggio ancora, lo facciamo senza verificare la vera qualità del prodotto.

Quando si tratta di prodotti cosmetici, viene completamente influenzati da pubblicità, influencer e sponsorizzazioni varie, indirizzate tutte verso brand costosi e rinomati.

Fortunatamente, però, Eurospin ha dimostrato che non occorre spendere cifre spropositate per avere un prodotto valido. Con la sua linea di cosmetici, è arrivato anche sulle passerelle di Milano e Parigi. Ecco di cosa si tratta.

Il rapporto qualità-prezzo dei discount

Negli ultimi tempi, sono sempre di più le persone che si sono avvicinate al mondo dei discount anche per ciò che riguarda le linee dei cosmetici. Se suoi prodotti alimentari c’è un rapporto qualità-prezzo imbattibile, anche sui prodotti per la bellezza personale stanno dando il meglio di loro. I clienti stanno testando i vari articoli, comparandoli anche a quelli dei grandi marchi.

Il risultato è pazzesco, perché con una cifra molto più bassa, si possono portare a casa dei prodotti davvero funzionali. Anche i più malfidati, ora, si dovranno ricredere. Eurospin, infatti, ha una linea di cosmetici prodotta per le grandi firme fashion, che sono arrivate persino sulle passerelle delle grandi città della moda. Scopriamone di più insieme.

La linea cosmetica che trovi solo da Eurospin

La linea così tanto rinomata, che vende prodotti cosmetici, è quella di Fior di Magnolia. Chi frequenta spesso questo discount la conosce bene. Si tratta di una linea che offre ottimi prodotti, a prezzi contenuti. Ciò che forse non sai, però, è che la produzione di questa linea è affidata a Cosmoproject S.p.A, un’azienda che ha sede a Parma e che tratta anche altri marchi più grandi, come Versace, Kenzo, Fendi, Acqua di Parma.

La garanzia del Made in Italy e la capacità di accontentare i consumatori, con prodotti che vanno ben oltre le aspettative, rende questo marchio uno dei più acquistati. Oltre alle creme e ai prodotti per il corpo, Fior di Magnolia offre anche una selezione di profumi equivalenti, a meno di 10 euro. Da Eurospin, infatti, puoi trovare il dupe di fragranze come Black Opium di Yves Saint Laurent o Alen di Mugler. Questa linea è tutta da scoprire e siamo sicuri che la sua qualità non ti deluderà.