Bollette luce e gas, per cambiare fornitore devi aspettare questo giorno esatto: dimezzi le fatture dal mese prossimo

Se devi cambiare operatore perché a tua bolletta di luce e gas è troppo salata devi aspettare solo questo giorno: ecco il motivo

Molto spesso i nostri lettori sono sempre più curiosi di scoprire alcuni metodi veloci, semplici ed efficaci che ci permettono di risparmiare sulle bolletta evitando il solito salasso a cui la società odierna, soprattutto negli ultimi tempi ci mette di fronte. Se vuoi risparmiare sulla bolletta, però, devi seguire questi semplici passaggi e devi aspettare il giorno esatto per farlo: andiamo insieme a scoprire i segreti di cui non puoi fare a meno.

Negli ultimi tempi, uno dei problemi che viene spesso messo in evidenza dai nostri lettori è proprio il fatto di avere a che fare con bollette troppo salute sia di luce che di gas, proprio per il motivo legato al rincaro dei prezzi. Gli utenti, infatti, non vedono l’ora di avere novità o trucchetti per il risparmio delle loro bollette che, soprattutto negli ultimi tempi, non fanno altro che aumentare.

Tra le domande sempre più continue che ci arrivano in redazione, una di quelle è proprio legata al fatto di sapere qual è il momento effettivo e conveniente per poter cambiare fornitore di luce e gas proprio per via degli aumenti che sono stati annunciati addirittura dalle Autorità competenti e che arrivano in media al 29,8%.

Nel prossimo paragrafo, infatti, andremo a parlarvi proprio del metodo semplicissimo per scegliere di cambiare fornitore al momento giusto valutando se la tua tariffa è a prezzo libero oppure tutelato.

Il momento giusto per cambiare operatore: ecco qual è

Se sei curioso di conoscere i segreti per non perderti d’animo e risparmiare sulle tue bollette, questo è il momento giusto per poterlo fare. Infatti, bisogna innanzitutto capire la differenza tra mercato libero e mercato tutelato. Il primo, infatti, ti permette di valutare e mettere in risalto la tua offerta con quella dei competitor per capire se si sta pagando corretto o si sente comunque il rincaro.

Il secondo, invece, ossia il mercato tutelato ti permette di valutare più facilmente i rincari e in questo momento storico risulta la scelta migliore e quella consigliata dagli esperti in materia. Se vogliamo fare un esempio, solo a Luglio, Arera riportava nel suo monitoraggio che solo il 4,72% delle offerte di elettricità risultano più convenienti con altri fornitori.

A cosa fare particolare attenzione

Nonostante i trucchetti appena citati, è bene sempre ascoltare la simulazione della propria spesa sia mensile che annuale, cosa che viene fatta in automatico dagli operatori.

In conclusione, possiamo dire che quando la curva dei prezzi scenderà come sta succedendo in questo preciso momento, potremmo respirare un attimo di pace.