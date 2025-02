Bolletta, col trucco della coperta termica ho dimezzato i consumi | Lo fai una volta e funziona per sempre

Per ridurre i consumi in bolletta basta adottare una semplice strategia: il consiglio degli esperti funziona davvero

Migliaia di famiglie italiane continuano a vivere la crisi economica con grande difficoltà ed arrivare alla fine del mese sembra quasi un’impresa impossibile.

Le spese per i beni ed i servizi di prima necessità sono in costante aumento ed è necessario trovare delle valide strategie per risparmiare.

Le famiglie italiane sono alla costante ricerca di soluzioni ottimali per ridurre i consumi di acqua, energia e gas.

Questo approccio di risparmio è indispensabile per uscire dalla crisi e vivere con maggiore serenità.

Ridurre i consumi quotidiani: alcune valide strategie

In un contesto economico in cui i costi della vita sono in aumento, è fondamentale adottare delle strategie di risparmio che andranno ad incidere sull’intero bilancio familiare. Una delle maggiori fonti di consumo domestico è rappresentata dallo scaldabagno elettrico che, a seconda di diversi fattori, utilizza una grande quantità di energia.

Cambiando alcune abitudini e utilizzando più consapevolmente gli elettrodomestici, sarà possibile ottenere un grande risparmio in bolletta. Una delle strategie più semplici consiste nel regolare sempre la temperatura dell’acqua mantenendola intorno ai 45 e 50 gradi.

Il trucco della coperta termica per dimezzare i consumi

Regolare la temperatura dell’acqua è una delle prime strategie vincenti da adottare se si desidera dimezzare i costi in bolletta. Infatti, più si cerca di scaldare il thermos e maggiore sarà il consumo. Un’altra strategia efficace consiste nello sfruttare le nuove tecnologie: soprattutto i nuovi impianti sono dotati di modalità ECO. Attivando il risparmio energetico, lo scaldabagno utilizzerà meno energia per scaldare l’acqua e nel 99% dei casi il risparmio sarà notevole. Talvolta anche i comportamenti errati o le distrazioni possono incidere sulla bolletta. Ad esempio, chiudere il rubinetto mentre ci si insapona può sembrare un’azione banale, ma influisce sui consumi.

Come riporta il sito web “xataka.com“, utilizzare delle prese intelligenti o un timer per lo scaldabagno consente di programmare l’accensione e lo spegnimento dell’elettrodomestico. In tal senso, il consumo energetico avverrà solo in base alle proprie esigenze personali. Tuttavia, esiste un trucchetto infallibile che consente di ottenere un risparmio non indifferente. Moltissimi esperti consigliano di investire nell’isolamento termico. Questa strategia evita la dispersione di calore e di conseguenza, lo scaldabagno dovrà adoperare meno energia per lavorare. Se necessario, si può optare anche per l’isolamento dei tubi e dei serbatoi per consentire all’acqua di mantenere la temperatura più a lungo.