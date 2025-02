Retrovisore, la levetta sconosciuta che hai sempre sotto il naso non la usi quando ne hai bisogno | Ti cambia la vita

La funzione che potrebbe salvarti la vita non la usi mai, ma dovresti cominciare per il tuo bene. Scopri di più.

Le automobili sono il perfetto esempio di ingegneria progettata intorno all’uomo. Ogni macchina, indipendentemente dalla fascia di prezzo, nasce da una combinazione di meccanica avanzata e design ergonomico. Telaio, sospensioni, motore e trasmissione lavorano insieme per garantire prestazioni e sicurezza.

Ma il vero punto chiave delle auto moderne è il comfort. Nel tempo, infatti, i veicoli si sono evoluti per rendere la guida sempre più intuitiva: dai sedili regolabili alla climatizzazione avanzata, fino agli assistenti di guida e ai sistemi di infotainment.

Anche il posizionamento di volante, pedali e leva del cambio non è casuale, ma pensato per adattarsi al guidatore medio, che nella maggior parte dei casi è destrorso. Questa standardizzazione ha reso le auto accessibili alla massa, ma ha lasciato indietro una fetta di popolazione che si trova a dover affrontare qualche difficoltà in più: i mancini.

La tragedia dei mancini

Guidare per un mancino può essere più complicato di quanto si pensi. Il motivo principale è che la maggior parte dei comandi è pensata per i destrimani: la leva del cambio è sempre a destra, il freno a mano pure e anche il pulsante per l’accensione di molti modelli si trova in una posizione più favorevole per chi usa la destra.

Inoltre, mentre i destrimani usano la mano dominante per cambiare marcia, i mancini devono affidarsi alla destra, che potrebbe essere meno agile e precisa. Anche la disposizione dei comandi sul volante segue una logica pensata per chi usa più la mano destra, rendendo alcune operazioni meno intuitive per chi è mancino.

La funzione segreta

Lo ha reso noto Carandmotor.it. Tra le tante funzioni presenti nelle automobili moderne, una delle più sottovalutate è senza dubbio la retrovisione antiabbagliante. Uno dei problemi più fastidiosi durante la guida notturna è infatti essere abbagliati dai fari delle auto che seguono. Difatti circa il 40% dei veicoli in circolazione ha i fari mal regolati. Eppure, la soluzione esiste ed è già presente in quasi tutte le auto: lo specchietto retrovisore interno dispone di un interruttore che consente di attenuare la luce abbagliante, migliorando la visibilità e riducendo l’affaticamento alla guida.

Nelle auto più moderne, il sistema è ancora più sofisticato grazie agli specchietti elettrocromici. Questi specchietti utilizzano un sensore per rilevare la luminosità dei fari posteriori e regolano automaticamente la loro opacità per ridurre il bagliore. Il processo avviene in modo istantaneo non appena il motore si accende, senza bisogno di intervento manuale. Tuttavia, per chi preferisce la modalità classica, è possibile disattivare la funzione automatica premendo un semplice pulsante. Per le auto più datate, invece, esiste ancora la linguetta manuale, che consente di inclinare leggermente la superficie per deviare la luce. Utile e salvavita.