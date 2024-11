Bolletta dimezzata: chi lavora nel settore sa benissimo come fare | Stacca la spina subito a questi elettrodomestici e recuperi la metà dei soldi

Niente più lacrime sulla bolletta “versata”: basta avere questi pochi e piccoli accorgimenti per evitare somme stellari da pagare.

Si sa, ci sono alcuni elettrodomestici o dispositivi che consumano più di altri. Nonostante tale consapevolezza, siamo ormai abituati a utilizzare molti strumenti che consumano elettricità, pertanto sarebbe dura rinunciarvi.

Vi sono, però, altre soluzioni per dimezzare la vostra bolletta. Niente più lume di candela, nemmeno nei momenti in cui si stringe la cinghia.

Per essere sicuri di ottenere una bolletta con una somma molto più piccola, e proporzionata al nostro utilizzo, basta eseguire queste azioni. Stacca la spina a questi dispositivi e vivrai con tasche più piene.

Bolletta elettrica, non serve più svenarsi: basta staccare tutte queste spine

Anche se i nostri genitori ci hanno tormentato, purtroppo non basta spegnere le luci delle stanze inutilizzate in casa. Per ottenere un dimezzamento del costo in bolletta bisogna agire con una certa consapevolezza. Grazie ai dati di cui siamo in possesso, è possibile stilare una classifica degli elettrodomestici o dispositivi che consumano di più. Ma non solo: il problema si pone anche quando questi non vengono utilizzati.

A spopolare negli ultimi anni, infatti, è una modalità che si chiama stand-by. In molti casi, questa modalità di riposo si attiva automaticamente negli strumenti elettrici che acquistiamo e spesso non ci facciamo nemmeno caso. Vediamo quali sono i dispositivi che consumano di più anche quando sono spenti.

Consumi alle stelle: potresti averne senza nemmeno accorgertene

Il re del consumo nonostante l’inutilizzo è senza dubbio il forno a microonde. Questo, infatti, anche quando è spento, può arrivare a consumare persino 30 kWh. Vi renderete conto di quanto questo numero sia alto anche paragonandolo al consumo di altri dispositivi. Infatti in seconda posizione c’è la macchina per il caffè elettrica, che, quando spenta, può consumare circa 9 kWh.

In seguito bisogna citare il televisore, con un consumo di 5kWh, seguito dal telefono cordless con 3 kWh, e dal computer, il cui assorbimento di energia oscilla dai 1,5 ai 5,5 kWh. Infine, attenzione anche al caricabatterie del vostro telefono: non solo è pericoloso lasciarlo attaccato senza collegarlo allo smartphone, ma consuma circa 0,26 kWh.

Se siete in possesso di almeno uno di questi elettrodomestici o dispositivi piuttosto comuni, è bene che corriate a staccarne la spina quando non li state utilizzando. In questo modo potete facilmente abbattere i costi inutili che, accumulati, creano una somma che incide in bolletta.