Altro che marchi migliori: questi ammorbidenti costano un occhio ma fanno male alla salute | La scoperta è terribile

Il profumo travolgente di questo ammorbidente può provocare dei problemi di salute: lo stabiliscono le analisi degli esperti

Pulire ed igienizzare il proprio appartamento è una priorità per migliaia di persone che desiderano vivere in un ambiente ordinato ed accogliente.

In commercio esistono centinaia di prodotti ed ognuno di loro svolge una determinata funzionalità. Spesso vengono scelti in base alla loro profumazione, ma è bene sapere che il pericolo per la salute è molto elevato.

La sensazione di avere una casa profumata non è una questione prettamente estetica, ma cela una sorta di benessere emotivo e di rilassamento.

Gli aromi che si scelgono in base alle preferenze personali, però, possono avere anche delle conseguenze negative sul nostro organismo.

Le analisi condotte dagli esperti

In commercio esistono centinaia di detersivi con diverse profumazioni che donano un’atmosfera differente all’abitazione. In alcuni casi, però, le sostanze chimiche contenute all’interno di queste soluzioni possono provocare degli effetti negativi sulla salute delle persone.

Problemi respiratori, reazioni allergiche o cutanee sono solo alcuni dei pericoli nascosti e a rivelarlo sono state delle analisi condotte dalla rivista francese Que Choisir che si occupa della tutela dei diritti dei consumatori. In particolare, l’indagine è stata condotta su 60 prodotti commerciali ed i risultati hanno dimostrato la presenza di profumi soggetti ad etichettatura obbligatoria e altri esenti.

Gli ammorbidenti che danneggiano la salute

Le analisi condotte dalla rivista Que Choisir hanno preso in considerazione 60 prodotti tra cui ammorbidenti e detersivi per la lavatrice per valutarne la loro composizione chimica. Hanno evidenziato una lista di 26 profumazioni che per legge devono essere etichettate se la loro composizione supera i 100mg/kg. In molti casi, il produttore etichetta il prodotto come “ipoallergenico“, ma in realtà sarebbe opportuno informare i consumatori sulle quantità dei profumi allergenici. Quattro dei prodotti oggetto dell’analisi contengono profumi allergenici non regolamentati e che superano i limiti imposti dalle norme europee.

Come riporta il sito web “ilsalvagente.it“, l’ammorbidente Lenor Fresh Air Sensitive ipoallergenico contiene 4 profumazioni che superano i 100 mg/kg ed uno in particolare raggiunge addirittura i 735 mg/kg. Anche l’ammorbidente Soupline Concentré grand air contiene 6 fragranze che superano il limite consentito. Da queste analisi emerge che l’informazione per tutelare i consumatori è praticamente assente e sulle etichette dei detersivi, nella maggior parte dei casi, non è riportata la presenza di profumi allergenici non regolamentati. La Commissione Europea ha pubblicato un nuovo regolamento che entrerà in vigore dal 2026 e che impone delle regole ben precise sull’etichettatura dei prodotti. In particolare, sarà obbligatorio segnalare ben 80 sostanze che superano il limite di 100 mg/kg.