Test di Logica, per risolvere questo enigma devi trovare la parola nascosta: solo i veri geni indovinano entro 10 secondi

Sottoponiti a questo test e scoprirai come funziona il tuo cervello: metti il timer a soli 10 secondi e scopri se hai il piglio del genio.

Un indovinello situazionale per scoprire come e quanto velocemente ragioni, se riesci a risolverlo entro 10 secondi ti puoi considerare geniale. Si chiama “il percorso segreto”: le tue abilità di problem solving ti ringrazieranno.

Questo tipo di indovinelli inizia a spopolare anche tra gli addetti alle risorse umane. Potresti ritrovarti a dover rispondere a un quesito simile nel corso di un colloquio di lavoro.

Basta un cellulare per risolverlo, visto che avrai bisogno di un time posto a soli 10 secondi. Sfida amici e parenti e scopri chi tra voi impiega meno tempo a trovare la soluzione.

Il percorso segreto: indovina in 10 secondi e sei geniale

A divulgare l’indovinello è il profilo Youtube Il lato positivo, che ci aveva già stupito e intrattenuto in passato con il quesito sulla nuotatrice scomparsa. Questa volta la storia riguarda l’escursionista John, che si sta godendo una passeggiata in montagna.

John sta andando alla ricerca di funghi rari. Da solo nella foresta, improvvisamente appare davanti a John una figura scura, che parla con una voce roca. “Ti dirò dove sono i funghi se risolvi il mio enigma LORD LORD LORD”, qual è la parola in codice e che fa quindi rima con Lord? Per fortuna John fa parte dei geni e indovina subito quale parola si nasconde nel fumetto. Prova anche tu, hai solo 10 secondi per dimostrare la tua intelligenza.

Trova la parola in codice e vantati con chiunque incontri

Le tue capacità deduttive hanno fatto cilecca? Ecco la soluzione. La parola ripetuta dal losco figuro che si è rivolto a John è “Lord”. La domanda che ci si doveva fare era “con cosa fa rima lord?”. Ebbene, questa parola fa rima con nord. Ecco, dunque, qual è la direzione verso la quale deve incamminarsi il nostro escursionista cercatore di funghi per trovare quegli esemplari rari che stava cercando.

Sei riuscito a indovinarlo in soli 10 secondi? Allora puoi sottoporre a tutti questo quesito. Oltre a essere geniale hai una grande capacità di problem solving, oltre a porre grande attenzione ai dettagli. Sei stato in grado di rintracciare un filo rosso, ovvero un senso logico che era nascosto tra le parole. Anche ai colloqui di lavoro stupirai qualunque intervistatore grazie alle tue abilità intellettive.