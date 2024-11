Viaggio di Natale: puoi visitare posti meravigliosi ad un costo contenuto | Queste sono le mete giuste per il tuo portafogli

Il Natale è alle porte e tu non puoi perdere la possibilità di fare un viaggio: ecco le mete low cost che fanno al caso tuo.

Natale è quasi arrivato e tu non hai ancora prenotato il tuo viaggio? Spesso e volentieri, tendiamo a rimandare i viaggi di piacere, per cercare di risparmiare e mettere da parte qualche euro, ma la possibilità di scoprire delle mete suggestive, nel periodo più magico dell’anno, non capita tutti i giorni.

Quest’anno, allora, molla tutto per qualche giorno e fai le valigie. Il Natale va vissuto a pieno e con un viaggio verso la destinazione che fa al caso tuo, riuscirai a farlo anche tu. Per questo motivo, ti suggeriamo delle mete low cost, così da dare a chiunque la possibilità di staccare la spina almeno per un pò.

Le alternative possono essere molte, da quelle più fredde a quelle più calde, quindi non ti resta che conoscerle tutte e scegliere quella che fa per te. Con le vacanze estive alle spalle, non devi far altro che prenotare il tuo prossimo viaggio, sfruttando il periodo natalizio, per rilassarti e divertirti in grande stile.

Le mete per gli amanti del freddo

Se sei un tradizionalista e ami vivere il Natale con il freddo, magari circondato anche dalla neve, allora dovresti prendere in considerazione queste mete, perfette per l’inverno. Ovviamente, per far gioire il tuo spirito natalizio non c’è posto migliore della Finlandia. In Lapponia, verrai catapultato nel paese di Babbo Natale e vivrai la magia di renne, folletti e luci colorate. Se questa meta ti sembra troppo costosa, puoi sempre optare per qualche Paese europeo, come Bolzano, Merano, Vienna, Monaco di Baviera e Norimberga. Qui, potrai passeggiare tra i mercatini natalizi e assaporare le specialità del luogo.

I mercatini sono una tradizione anche in Polonia, più nello specifico a Varsavia, ma anche Bucarest è una meta molto amata da chi vuole respirare il Natale, in tutti i suoi colori e in tutta la sua gioia. Per una vacanza davvero speciale, trova con cura la tua destinazione low cost e lasciati trasportare dalla magia del periodo che fa tornare bambino chiunque.

Le mete estive, per il tuo Natale

Se c’è chi ama il Natale in tutte le sue forme, c’è anche chi preferisce volare verso le mete calde, nel mese di dicembre. Tra queste, quelle low cost e più ambite sono Madagascar, Thailandia, Cuba. Anziché trascorrere qualche giorno tra i mercatini natalizi e la tipica atmosfera di Natale, c’è chi opta per delle spiagge bianchissime e acqua cristallina.

Certo, trascorrere un Natale con 30 gradi potrebbe essere un pò inusuale, ma sarà comunque un’esperienza difficile da dimenticare. In tal caso, potresti prendere in considerazione anche Marocco, Egitto e, persino, le Isole Canarie, per non farti mancare proprio nulla.