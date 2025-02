Bucato, non stenderlo più in questo posto di casa | Questa pessima abitudine finirà per ammazzarti

Quando stendi il tuo bucato, presta la massima attenzione al posto che scegli: rischi grosso se lo lasci asciugare proprio qui.

In inverno, il problema bucato è qualcosa che accomuna un po’ tutti. Le giornate fredde, uggiose e umide ci impediscono di stendere i nostri indumenti all’aria aperta.

Per questo, sempre più persone fanno ricorso all’asciugatrice, un elettrodomestico che, assieme alla lavatrice, è diventato quasi indispensabile. Tuttavia, non tutti possono permetterselo e c’è chi preferisce fare ancora alla vecchia maniera, stendendo il bucato in casa.

Non ci sarebbe nulla di male nel fare ciò, se non fosse che questa pessima abitudine potrebbe ammazzarti. Ti invitiamo, infatti, a evitare immediatamente questo posto specifico. Scopriamone di più insieme.

Bucato in inverno

Fare il bucato, grazie alle lavatrici, non è più un problema, perché non impiega tempo e sacrificio, ma basta cliccare un bottone e il gioco è fatto. Peccato, però, che nei mesi invernali, diventa quasi un compito arduo da portare a termine. Stendere i tuoi indumenti all’aria aperta è quasi impossibile. Nell’aria, c’è l’odore dei caminetti dei vicini di casa e il tempo non è mai al meglio. Così, finiamo con il servirci di uno stendino portatile e addobbare tutta la nostra abitazione.

Sappiamo che anche tu, almeno una volta, lo avrai fatto. Il problema è che sono in moltissimi a farlo, ma pochi conoscono le conseguenze di questo gesto, apparentemente semplice e innocuo. In realtà, dietro al bucato steso in casa si nascondono delle insidie, che prima o poi torneranno a bussare alla tua porta. Ecco cosa potrebbe accadere.

I panni bagnati non si stendono in casa

Anche se, per alcuni, questa pratica non fa alcuna differenza, per altri potrebbero esserci seri problemi. Stendere il bucato bagnato in casa, stando a quanto riportato da David Denning, organo di stampa del National Aspergillosis Centre di Manchester, vuol dire permettere a quasi due litri di acqua di essere rilasciati nell’aria. Chiaramente, questo comporta un aumento di umidità fino al 30% e l’umidità è la condizione migliore affinché crescano muffe di ogni genere. Tra le più comuni, i funghi Penicillium e Aspergillus.

Le spore di questi batteri sono particolarmente pericolose per coloro che soffrono di malattie polmonari o hanno un sistema immunitario indebolito. Anche se lo specialista afferma che la maggior parte di noi è in grado di combattere queste muffe, dobbiamo tenere conto che ci sono persone che potrebbero rischiare grosso, per via delle loro condizioni di salute. L’aspergillosi si presenta con sintomi come febbre, tosse, debolezza, dolore al petto. Tra tutte, le persone affette di asma sono tra le più a rischio. Per evitare di andare incontro a una situazione spiacevole, evita di stendere i panni bagnati in casa, specie nelle stanze più frequentate, come la camera da letto.