ISEE, con la nuova soglia reddituale l’accesso ai bonus è automatico: tutti ne avranno uno tra quelli nella lista

Con la nuova soglia dell’ISEE sarà più semplice ricevere i sostegni da parte dello Stato: la lista dei bonus a cui accedere

L’ISEE è l’indicatore che stabilisce il reddito complessivo di un nucleo familiare ed è un documento fondamentale per accedere alle prestazioni sociali.

Grazie a questo indicatore, migliaia di famiglie in difficoltà possono usufruire dei bonus e delle agevolazioni erogate dallo Stato.

Per poter beneficiare degli incentivi sociali è necessario possedere degli specifici requisiti ed uno dei più importanti è proprio l’ISEE che non deve superare una determinata soglia.

Per ottenere l’ISEE è necessario prima compilare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), ovvero un documento che riporta i dati anagrafici e patrimoniali del nucleo familiare.

ISEE, la soglia per accedere alle agevolazioni statali

L’ISEE è un documento essenziale per comprendere la situazione economica di un nucleo familiare, ma è bene ricordare che fa riferimento ai redditi di due anni prima. Talvolta può capitare che, a causa di avvenimenti improvvisi come la perdita del lavoro, l’indicatore non corrisponda alla reale situazione economica.

In tal caso, è possibile ricorrere all’ISEE corrente. Si tratta di un aggiornamento dell’indicatore che fa riferimento ai redditi o ai patrimoni di un periodo di tempo più ravvicinato. Si tratta di un procedimento indispensabile poichè, per accedere ai bonus statali, è necessario che l’ISEE non superi una certa soglia.

Con la nuova soglia reddituale puoi accedere a tutti i bonus

Per quanto riguarda le politiche di inclusione sociale e di sostegno economico, l’ISEE è il documento che consente di accedere ad una serie di agevolazioni che il Governo eroga per i nuclei familiari in difficoltà. Per beneficiare dei bonus è necessario dimostrare che, seppur rientrando nella fascia intermedia, i redditi dell’intero nucleo familiare siano compresi tra i 15 mila euro ed i 25 mila euro. Il primo bonus a cui si può accedere è l’Assegno Unico che varia in base ai figli a carico a cui si può accedere con un ISEE che non supera i 25 mila euro. Una novità per il 2025 riguarda il bonus nuove nascite, ovvero un contributo una tantum di mille euro per i bambini nati nel corso dell’anno.

Come riporta il sito web “ispacnr.it“, ci sono molte altre agevolazioni a cui poter accedere con un ISEE che non supera i 25 mila euro. Tra questi c’è il bonus nido in cui è previsto un rimborso per i bambini con un’età inferiore a 3 anni, il bonus 18 anni pensato per i neomaggiorenni e per i nuclei con un ISEE che non supera i 35 mila euro. Il bonus sociale consente di ridurre le bollette domestiche, ma è dedicato a chi non supera la soglia di 9530 euro. Per le famiglie con almeno 4 figli a carico, il limite è esteso a 20 mila euro. Sono previste, inoltre, delle agevolazioni anche per l’iscrizione a scuola, per le tasse universitarie e per coloro che sono in possesso di un animale domestico.