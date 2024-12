Bugie in amore, se il tuo fidanzato ti fa questa promessa non credergli: sta nascondendo un grave tradimento

Una promessa che diventa subito un campanello di allarme: le parole sono importanti, soprattutto in questi frangenti, scopri tutto.

A volte, in una relazione, fidarci del nostro istinto non basta. Talvolta, infatti, ci si può ritrovare a mantenere un rapporto di amore con una persona che ci manipola senza che noi lo sappiamo.

Le relazioni fanno in fretta a diventare tossiche. Eppure se fai attenzione ad alcuni segnali potresti liberti di quella persona senza troppi danni.

Alcune affermazioni pronunciate dal nostro partner, infatti, possono nascondere molto più di quanto pensiamo.

Ecco in quali casi dobbiamo impensierirci: talvolta si tratta di frasi innocue, altre volte anche una promessa di grande amore può nascondere un tradimento.

Attenzione alle manipolazioni: ecco come evitare di farsi ingannare con qualche parolina dolce

A fare un breve elenco di frasi potenzialmente false o che nascondono un contenuto ben diverso è il sito pianolaureescientifiche.it. Il portale si propone, in un articolo, di evidenziare alcune parole potenzialmente pericolose.

Nel caso in cui dovessi aver sentito una di queste affermazioni pronunciate dal tuo partner, allora tieni gli occhi bene aperti. Potrebbe essere incline a tradirti o persino averlo già fatto. Ecco perché è così importante prestare particolare attenzione alle parole pronunciate, al loro contesto, al tono e alla prossemica del partner. Ecco quali sono le frasi che potrebbero celare un tradimento.

Le frasi peggiori: sembrano belle e invece sono pugnalate

La prima frase che viene analizzata è “Non ti farei mai del male”: più che una promessa è un autoconvincimento che il partner traditore mette in atto per scagionarsi. Altre parole spesso pronunciate da chi nasconde qualcosa sono: “L’ho fatto perché ti amo”. Si tratta solo di un’altra giustificazione che mira a intenerirti nel caso in cui vi siano dei sospetti.

Quando il tradimento viene scoperto, il traditore (o la traditrice) potrebbe dire: “Non era così importante”. Ovviamente si tratta di un modo semplice per minimizzare quanto accaduto. Qualcosa di simile avviene anche con: “Lo giuro, non sapevo che ti avrebbe colpito così tanto”. In questo caso, la situazione è ancora peggiore, visto che chi ti ha ferito sta cercando di ribaltare la situazione su di te e non prendersi alcuna responsabilità di quanto accaduto. Infine, una delle frasi peggiori: “Sono sempre stato qui per te”. Una manipolazione in piena regola che mira a evocare momenti positivi della relazione.