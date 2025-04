Caffè sul posto di lavoro, i medici lo hanno chiarissimo: se li bevi coi colleghi ti fanno schizzare il colesterolo a mille

Fa attenzione a bere il caffè sul posto di lavoro poiché le conseguenze di questo atto sono rischiose: ecco cosa dicono i medici

Molto spesso le nostre abitudini seguono il flusso della società moderna e cambiano insieme ad essa, anche se può succedere che alcune di esse rimangono ferme nel tempo e non influiscono nella nostra nuova vita. Tra queste procedure vi parliamo sicuramente di gustarvi un buon caffè con i vostri colleghi mentre siete sul posto di lavoro, chi non l’ha mai fatto? I medici, però, hanno sottolineato dei problemi che potreste avere a lungo termine: andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Il caffe è uno degli alleati perfetti della nostra salute, bellezza, ricarica energetica e chi più ne ha più ne metta, tanto che appena svegli una tazzina ci permette subito di affrontare la giornata lavorativa e la solita routine quotidiana che si fa sempre più intensa per i ritmi garantiti, oggi, dalla società.

Tra le abitudini comuni in tutto il mondo, vi è sicuramente quella di gustare il caffè alla macchinetta presente in ogni azienda insieme ai vostri amici, dirigenti o colleghi, prima di affrontare i lunghi impegni, riunioni e lunghe call durante le vostre ore lavorative.

Da qualche mese a questa parte, secondo un’analisi fatta dai medici, questa procedura potrebbe creare dei danni al vostro organismo in seguito: andiamo a vedere cosa sta succedendo e come mai questo avviene.

Caffe insieme ai colleghi, ecco le conseguenze rischiose: di che si tratta

Molto spesso in tutte le aziende del mondo non esiste un vero e proprio bar a disposizione dei dipendenti ma una semplice macchinetta del caffe che, a quanto pare, possono creare danni al nostro organismo e al nostro corpo in quanto non filtrano completamente tutto il caffe ma possono aumentare addirittura il rischio di colesterolo.

Secondo uno studio condotto dall’Università di Uppsala, in collaborazione con la Chalmers University of Technology, il caffe che viene preparato nelle macchinette automatiche contiene un qualcosa che fa aumentare il livello di colesterolo nel sangue: si tratta di due sostanze, cafestol e kahweol.

Le conseguenze

La differenza, quindi, sta nel tipo di infiltrazione ossia nella macchinetta classica e tradizionale queste utilizzano un filtro che riesce a rimuovere queste sostanze nocive. Mentre quelle automatiche no.

La raccomandazione più chiara che ci sentiamo di fare ai nostri lettori è sicuramente quella di optare per macchine da caffè che utilizzano filtri di carta, che sono quelle che rimuovono meglio le sostanze nocive sopra descritte.