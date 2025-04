Condizionatore illegale, quest’anno dovrai smontare il motore esterno: nel nuovo regolamento è spiegato chiaramente

Non farti trovare impreparato e vieni a conoscere le nuove leggi che regolano l’installazione di un condizionatore: quello che devi sapere.

Con l’inverno alle spalle e l’estate alle porte, gli italiani iniziano a pensare a come combattere il caldo. Anche se il freddo non è del tutto andato via, c’è chi è già proiettato alla bella stagione.

Per coloro che amano le basse temperature, probabilmente, si prospettano dei mesi da vero incubo. Contrariamente all’inverno, infatti, in estate non sono molti gli strumenti per refrigerarsi.

Quello più diffuso, nelle abitazioni, è il condizionatore. Occhio, però, perché quest’anno ci sono delle novità riguardo il motore esterno. Vieni a scoprire le nuove norme, altrimenti rischi di rimanere nell’illegalità.

Condizionatore: pro e contro

Il condizionatore, in estate, è uno dei dispositivi più amati, in casa. C’è chi si chiude dentro, nelle ore più calde e lo aziona al massimo della potenza, creando un ambiente totalmente differente rispetto a quello esterno. Per quanto sia comodo ed efficiente, perché basta azionarlo premendo un solo bottone, il condizionatore non è il vero amico della salute. Un uso prolungato di questo apparecchio, infatti, può comportare dolori muscolari, mal di gola, raffreddore, malanni generali, che rovinano le tue giornate.

Per questo, se hai la fortuna di averlo, in casa tua, sappi che devi usarlo con cautela, evitando di accenderlo durante la notte e sfruttarlo un paio di ore al giorno, quando il caldo diventa davvero insostenibile e vuoi stemperare un po’ le stanze. Altrimenti, lo sbalzo termico tra dentro e fuori diventa pericoloso. Ma, oltre al fatto che deve essere azionato solo il minimo necessario, c’è da dire anche che, da quest’anno, bisogna avere un occhio di riguardo per il motore esterno, che compromette il decoro architettonico dei condomini. Ma, di cosa si tratta nello specifico?

Le nuove norme

Per quanto riguarda il motore esterno, quest’anno, ci saranno delle nuove norme da conoscere. Se vivi in un condominio, l’articolo 1122 del Codice Civile afferma che puoi installare o eseguire opere, all’interno della tua abitazione, a patto che queste non rechino danni alle parti comuni e non alterino il decoro architettonico dell’intero edificio. Prima di installare il condizionatore, dunque, dovrai assicurarti che il motore esterno non vada a intaccare proprio uno di questi punti. Qualsiasi edificio, anche quello più semplice, possiede il proprio decoro architettonico, che va rispettato e preso fortemente in considerazione, da ogni condomino.

Se il motore del condizionatore viene installato su un balcone molto visibile, questo altererà il decoro, darà un tocco negativo al palazzo e non sarà a norma. Il montaggio di un motore all’esterno, però, deve essere negato con un regolamento contrattuale e non con uno assembleare. Quest’ultimo, infatti, non può imporre limitazioni che vadano a incidere sui diritti individuali di proprietà, come fa quello contrattuale. Se l’installazione avviene all’interno del tuo balcone, non avrai bisogno di richiedere alcuna autorizzazione in assemblea, ma se va a intaccare parti comuni, dovrai farlo.