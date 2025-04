Biglietti aerei, arriva il trolley smontabile: come superare il nazi controllo al gate senza fatturare costi extra in cabina

Finalmente i viaggiatori sono tutelati e smettono di dover pagare multe salatissime per il proprio bagaglio.

Con l’arrivo della Pasqua, si scatena la corsa alle prenotazioni per l’estate. Tra uova di cioccolato e gite fuori porta, gli italiani stanno già pianificando le vacanze estive, incollati agli schermi per trovare l’offerta perfetta. Ogni sito di compagnie aeree, ogni portale di viaggio viene scandagliato con l’attenzione di un detective in un poliziesco.

La domanda “Dove si va quest’anno?” riecheggia nelle chat di gruppo, negli uffici e nei salotti di casa. Le mete più gettonate? Non ci sono grandi sorprese: Grecia, Spagna e Italia stessa rimangono le preferite. Le isole greche, con il loro mare cristallino e prezzi accessibili, attirano migliaia di turisti.

La Spagna, con le Baleari e la movida andalusa, è un classico intramontabile. E poi c’è l’Italia, che con la Sardegna, la Sicilia e la costiera amalfitana non ha nulla da invidiare ai paradisi esotici. Ma non tutti riescono a muoversi con la stessa facilità nel mare magnum delle offerte online.

Gli anziani e il digital divide

Mentre i giovani si destreggiano tra codici sconto e comparatori di prezzi, gli anziani spesso rimangono esclusi da questo meccanismo. Paradossalmente, sono proprio loro che potrebbero viaggiare di più, avendo tempo libero a disposizione. Tuttavia, la scarsa familiarità con la tecnologia li porta a rivolgersi alle agenzie di viaggio.

Ovviamente queste applicano tariffe più alte rispetto ai portali online. Si chiama digital divide e crea una disparità non indifferente: da un lato, chi prenota online risparmia centinaia di euro, dall’altro, chi non ha dimestichezza con internet si trova a pagare cifre esorbitanti per lo stesso volo. Un gap che andrebbe colmato con iniziative di formazione.

Il trolley smontabile

Un altro tasto dolente delle prenotazioni aeree? Il bagaglio a mano. Le compagnie aeree hanno affinato l’arte di far pagare supplementi su supplementi, rendendo ogni viaggio un calvario economico. Ma da oggi, grazie a una soluzione ingegnosa di Primark, possiamo aggirare il problema. Elespanol.com ha diffuso la notizia. Si tratta di una valigia rigida da cabina con 8 ruote che rispetta perfettamente le restrizioni delle compagnie aeree. Compatta, ma estremamente spaziosa, è progettata per ottimizzare lo spazio senza rinunciare alla praticità.

La struttura rigida protegge il contenuto, mentre gli scomparti interni consentono una distribuzione ordinata del bagaglio, evitando il caos tipico degli zaini da cabina. La manovrabilità è un altro punto forte: grazie alle otto ruote multidirezionali e alla maniglia regolabile, si può spostare facilmente senza sforzi. Inoltre, secondo un utente di TikTok, per superare i controlli di sicurezza basta rimuovere i lembi della valigia, così da farla rientrare perfettamente nelle dimensioni richieste. Il prezzo? Solo 28 euro.