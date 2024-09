Cambiamento climatico, ecco le zone più colpite d’Italia: l’aria si è trasformata

Si cominciano ad avvertire i primi nefasti effetti del cambiamento climatico. Il nostro Paese ne sta soffrendo in modo particolare

Il clima sta cambiando drasticamente e purtroppo non in meglio. I segnali, decisamente allarmanti, sono in costante e deciso aumento in tutte le parti del mondo e la netta sensazione è che si stia andando verso uno scenario ancora più minaccioso e inquietante.

Arriva dagli Stati Uniti d’America in questi giorni l’ennesimo grido di allarme sui cambiamenti climatici che i più pessimisti definiscono ormai irreversibili. In questa estate 2024 che sembra non voler finire più sarebbero emersi nuovi indizi, secondo il parere di molti scienziati, su un ulteriore peggioramento della salute del nostro pianeta.

L’associazione Science Moms, fondata nel 2021 da scienziati del clima, si sta impegnando a cercare il nesso tra il riscaldamento globale e alcuni eventi naturali estremi come inondazioni, incendi e tutto ciò che è in grado di peggiorare la qualità dell’aria. In particolare questo tipo di studi analizza l’effetto che la crisi climatica può avere sulle famiglie.

Joellen Russell, scienziato del clima all’Università dell’Arizona, ha lanciato l’ennesimo allarme affermando che i disastri causati dal clima impazzito stanno trasformando i luoghi più amati dai bambini, provandoli in futuro di un mondo sicuro e accogliente. Il rischio, quanto mai concreto, è che nei prossimi anni l’aria possa diventare irrespirabile in molte zone del pianeta.

Cambiamenti climatico, le prospettive sono inquietanti: cos sta succedendo

L’avvertimento lanciato da molto studiosi e ricercatori è rivolto in particolare ai cosiddetti negazionisti i quali sostengono come le ipotesi relative al cambiamento climatico siano del tutto campate in aria, frutto di un disegno politico mondiale studiato a tavolino.

In realtà gli eventi di questi ultimi mesi sembrano dare ragione agli scienziati ‘allarmisti’: soprattutto noi italiani a partire dalla scorsa primavera abbiamo assistito ad una netta spaccatura all’interno del nostro Paese.

Cambiamenti climatici, l’Italia nella bufera: l’aria sta cambiando

Le regioni del nord sono state squassate da piogge torrenziali, inondazioni e trombe d’aria che hanno causato danni incalcolabili in tutti i settori dell’economia locale. Viceversa il centro sud, soprattutto da Napoli in giù, è stato vittima di una siccità quasi senza precedenti.

Una cesura netta, come se in effetti esistessero due Italie diverse sotto l’aspetto climatico. E le conseguenze di tutto questo si riflettono anche sulla qualità dell’aria che in molte zone sta diventando quasi irrespirabile. Rendiamocene conto, prima che sia troppo tardi.