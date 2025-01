Capelli più sani e forti: solo i parrucchieri conoscono il segreto | Dipende dal giorno in cui li tagli

Non avrai più problemi con i tuoi capelli se segui attentamente queste regole. Basta ai parrucchieri che non rivelano i segreti.

Da sempre, il parrucchiere non è solo un professionista che taglia e acconcia i capelli, ma un vero e proprio artista. Ogni forbiciata è un colpo di pennello, ogni colore applicato è come una sfumatura su una tela. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sta prendendo il sopravvento su molti settori, il parrucchiere sembra resta lì.

Sembra rimanere uno degli ultimi baluardi di creatività umana non sostituibile dalle macchine. Certo, esistono robot in grado di tagliare i capelli, ma nessuno di loro riesce a cogliere l’essenza della personalità di una persona e trasformarla in un look su misura.

Le origini di questa professione affondano nei tempi antichi: già nell’Antico Egitto gli uomini si radevano il capo per poi indossare elaborate parrucche. Nell’impero Romano, i tonsori erano i barbieri dell’epoca, e le donne si facevano acconciare i capelli in modi sofisticati per mostrare il loro status sociale. Oggi, poi, il parrucchiere è anche un confidente.

Parrucchiere o barbiere?

Anche se spesso vengono confusi, parrucchiere e barbiere sono due figure ben distinte. Il barbiere è specializzato nella cura e nel taglio dei capelli maschili, spesso accompagnato dalla rasatura della barba. Lavora con strumenti specifici come il rasoio a mano libera e segue tecniche tradizionali che si tramandano da generazioni.

Il parrucchiere, invece, è un professionista che si occupa sia di uomini che di donne, offrendo servizi più specifici: tagli, colorazioni, pieghe, trattamenti specifici per il benessere dei capelli. Mentre il barbiere è più focalizzato su linee pulite e tagli precisi, il parrucchiere si dedica maggiormente alla personalizzazione del look.

Quando devi tagliare i capelli?

Secondo antiche credenze, il momento migliore per tagliare i capelli è influenzato dalle fasi lunari. Chi desidera che la propria chioma cresca più velocemente e più forte dovrebbe farlo durante la fase del cosiddetto quarto crescente, quando nel cielo possiamo osservare la metà illuminata della Luna. Questo periodo sarebbe ideale per spuntare le punte e rinforzare la struttura dei capelli, rendendoli più sani e corposi.

Al contrario, se si vuole rallentare la crescita, ad esempio per mantenere più a lungo un taglio corto, il momento giusto è la Luna calante. Questo è il periodo consigliato per chi vuole ridurre l’effetto delle doppie punte o prevenire la perdita dei capelli. Sebbene non ci siano prove scientifiche definitive che confermino questa teoria, molte persone giurano di aver notato una differenza seguendo il calendario. D’altronde, se la Luna influenza le maree, perché non dovrebbe avere un piccolo impatto anche sui nostri capelli?