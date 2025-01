Fine settimana a Parigi: visita la città sulle orme di Emily in Paris | Questi luoghi non puoi perderteli

Vivi anche tu il sogno di Emily in Paris e visita la magica capitale francese: ecco tutti i luoghi che devi assolutamente visitare.

Una delle serie TV di maggiore successo, distribuita da Netflix, è riuscita a portare un grandissimo interesse nei confronti di una delle capitali più romantiche al mondo, Parigi.

Ovviamente, stiamo parlando di Emily in Paris, con protagonista l’amatissima Lily Collins, nei panni di una responsabile marketing che, da Chicago, viene spedita in Francia.

L’atmosfera che si respira attraverso questa serie TV è magica. Dal 2020 ad oggi, sono state prodotte quattro stagioni e il cast è già al lavoro per sfornare la quinta.

I fan sono in trepidante attesa, ma, nel frattempo, possono concedersi un fine settimana a Parigi e vedere da vicino i luoghi più iconici di Emily in Paris. Scopriamoli insieme.

Un sogno che diventa realtà

Chissà quante volte ti sarà capitato di affezionarti a un film o a una serie televisiva e di desiderare di camminare in quegli stessi luoghi dove sono state girate le scene. Ora, con Emily in Paris è possibile, perché noi ti consiglieremo tutti i posti che hanno reso questa storia una delle più amate dai telespettatori Netflix. Anche se la quarta stagione si è conclusa con una proposta, per la protagonista, di restare a lavorare in Italia, a Roma con la precisione, Emily deve a Parigi tutto quello che è diventata. La serie, infatti, è stata basata, almeno fino ad ora, sulla capitale francese e su tutto ciò che di bello ha da offrire.

Viverla con gli occhi di Lily Collins, però, non potrà mai essere paragonabile al viverla con i tuoi di occhi. Non perdere altro tempo e pianifica un weekend a Parigi, alla volta di tutti i luoghi cult che hanno reso la serie ancora più indimenticabile. Prepara i tuoi outfit più iconici, prendi ispirazione da quelli di Emily e immergiti, completamente, in questa atmosfera, Ti sembrerà di sognare.

La guida di Emily in Paris

Se hai voglia di vivere un fine settimana da favola, organizza per tempo il tuo itinerario. Quando decidi di volare a Parigi, non puoi assolutamente non visitare i luoghi che compaiono in Emily in Paris. Fai finta che lei sia la tua guida e lasciati trasportare. Situato a nord della città, troverai il Puces de Saint-Ouen, ovvero il mercato delle pulci di Saint-Ouen, che accoglie ogni anno 5 milioni di visitatori. Passa, poi, per lo stadio del Roland Garros, se ami lo sport e il tennis, in particolare e non dimenticare di visitare i giardini di Claude Monet a Giverny, se sei un amante dell’arte.

Nel Quartier Latin, invece, troverai la romantica Place de l’Estrade, dove Emily si è stabilita. Questa è la piazza emblema della serie TV, perché è il luogo dove la protagonista ha assaggiato il suo primo pain au chocolat e dove ha iniziato a vivere in pieno spirito parigino. Un altro luogo che è fondamentale, nella vicenda, è l’ufficio in cui Emily lavora. Nella realtà, il palazzo che ospita questo spazio si trova in Place de Valois, a due passi dalla Comédie Française e dal Louvre.

Nei giardini accanto al Palais Royal, poi, potrai sederti sulla stessa panchina dove Emily e Mindy si sono scambiate confessioni e consigli. Nel tuo itinerario, non potrà mancare Saint-Germain-des-Prés, un luogo che trasuda d’amore. Per chi ama l’arte, lo sport, ma anche solo il relax, il parco La Villette è la destinazione ideale. Ricorda di fare una tappa anche nei prestigiosi ristoranti che hanno fatto da sfondo agli incontri, amorosi o di lavoro, di Emily, come Jules Verne, Chez Julien, L’Ambroisie, Lapérouse e la brasserie Bouillon Chartier.