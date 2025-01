Frutta a dieta: con questa non devi mai esagerare | È davvero calorica: più la mangi più aumenti di peso

L’apporto energetico della frutta condiziona il regime alimentare: alcune varietà rientrano tra le più caloriche in assoluto

In un’alimentazione sana ed equilibrata, la frutta è indispensabile per fornire al corpo la giusta dose di vitamine, minerali e fibre.

Anche per chi segue un regime alimentare, è fondamentale variare la dieta e garantire all’organismo l’apporto di tutti i nutrienti di cui necessita.

La frutta, ad esempio, è ricca di fibre che regolano diverse funzioni fisiologiche dell’organismo e un mancato apporto può portare a conseguenze anche molto gravi.

In una dieta, quindi, non può mancare la frutta ma è necessario limitarne le dosi per non ottenere l’effetto contrario.

La frutta ideale per una dieta rigida

Uno dei quesiti più diffusi riguarda l’effetto delle calorie della frutta su un regime alimentare. Come per ogni alimento, non bisogna esagerare con le quantità. Da un lato, la frutta è ricca di nutrienti indispensabili per l’organismo, ma dall’altro contiene calorie che possono provocare un aumento del peso corporeo.

Tuttavia, bisogna sottolineare che le calorie della frutta variano in base ad una serie di fattori come il grado di maturazione e la varietà. Alcuni frutti ricchi di lipidi si possono considerare una vera e propria bomba calorica, mentre altre tipologie sono piene d’acqua e ideali per chi segue un alimentazione sana.

Con questa tipologia di frutta non bisogna esagerare

La frutta è un alimento che non deve mai mancare in un regime alimentare sano ed equilibrato, ma è fondamentale non esagerare con le dosi e scegliere con cura la tipologia di frutta da consumare. Generalmente l’apporto energetico della frutta si aggira intorno alle 50 kcal/100g, ma ci sono alcune varietà che hanno un alto concentrato di zuccheri e non sono adatte per chi desidera perdere peso corporeo. Alcune tipologie, quindi, sono estremamente caloriche e dovrebbero essere limitate nell’alimentazione.

Altre varietà, invece, sono ricche d’acqua e il loro apporto calorico è decisamente minore. Tra queste troviamo l’anguria, le pesche, le fragole, l’ananas, le arance o le pere che sono ideali da inserire nel proprio piano alimentare. Al contrario, ci sono dei frutti il cui consumo dovrebbe essere limitato o del tutto eliminato. Come riporta il sito web “projectinvictus.it“, tra la frutta fresca più calorica primeggia il cocco con ben 364 kcal/100 g. A seguire c’è l’avocado con 238 kcal/100 g, la banana, i mandarini, i datteri e l’uva che risultano i più calorici rispetto alla media.