Carne, non mangiarla per nessun motivo dopo questa data: anche se congelata metti in pericolo la tua salute

La carne non dovrebbe essere consumata oltre questa data: i rischi per la salute possono essere molto gravi

La carne è uno degli alimenti più diffusi nella dieta mediterranea ed i suoi valori nutritivi offrono una grande quantità di proteine indispensabili per l’organismo.

Per garantirne la qualità, la carne deve essere conservata in modo adeguato ed uno dei metodi più diffusi per prolungare la sua durata consiste nel congelamento.

Il metodo di conservazione consente di consumare il prodotto anche a distanza di giorni, evitando il suo deterioramento e lo spreco alimentare.

Uno degli errori più comuni, però, consiste nel credere di avere molto tempo a disposizione per consumare la carne.

La carne congelata e il termine massimo per il consumo

Conservare la carne è una pratica piuttosto diffusa, ma spesso si commette l’errore di pensare che il processo di congelamento consenta di conservarla per un tempo illimitato. Certamente il deterioramento è più lento, ma esiste un termine entro cui la carne deve essere scongelata e consumata.

Ci sono delle tempistiche ben precise che devono essere necessariamente rispettate per evitare problemi di salute anche molto gravi. Anche le procedure di congelamento sono fondamentali per far sì che il prodotto venga conservato in modo corretto e che non venga compromessa la sua qualità.

La carne congelata ha un limite di conservazione

Acquistare la carne e decidere di congelarla non è un errore, ma è fondamentale rispettare alcune pratiche fondamentali per una corretta conservazione. In primo luogo, la carne deve essere congelata quando è ancora fresca e riposta nei sacchetti sigillati ermeticamente che garantiscono l’integrità del prodotto, evitando la contaminazione esterna. Tuttavia, non vanno sottovalutate anche le tempistiche di consumo dell’alimento poichè anche in questo caso ci sono delle scadenze da rispettare per evitare conseguenze anche molto gravi.

Come riporta il sito web “ricettasprint.it“, i termini di conservazione variano in base alla tipologia di carne congelata. Generalmente le scadenze sono riportate sulle etichette, ma ad esempio la carne macinata non può essere conservata per più di tre mesi nel congelatore. La carne di maiale ha un tempo di conservazione un pò più lungo e che non deve comunque superare i quattro mesi. Al contrario, la carne di bovino può restare nel congelatore fino a circa nove mesi. Per quanto riguarda le carni bianche, come il tacchino o il pollo, possono essere conservate fino a 12 mesi purché siano confezionate in quantità adatte alle esigenze personali.