Prosciutto crudo sempre fresco: solo se lo conservi in frigo in questo modo | Lo puoi mangiare anche dopo qualche giorno

Questa eccellenza italiana può restare sempre fresca se conservata nel modo corretto: non commettere errori

Una delle grandi prelibatezze della tradizione culinaria italiana è sicuramente il prosciutto crudo, amato sia dai bambini che dagli adulti.

Questo salume tipico, ovvero una tipologia di carne essiccata, non è solo buonissimo da gustare, ma è anche un ottimo alleato per la salute ed il benessere fisico.

Ricco di proteine, vitamine e minerali, il salume offre numerosi vantaggi per il sistema immunitario e per la salute dei principali organi vitali come il cuore ed il sistema nervoso.

Il prosciutto di Parma, il San Daniele, di Norcia o di Modena sono solo alcune varianti che conquistano il palato di migliaia di persone.

Conserva il prosciutto crudo in modo corretto

Il prosciutto crudo è uno dei salumi più diffusi e consumati nel Bel Paese ed è un ottimo alleato per la salute. Il prosciutto deve essere consumato il prima possibile, ma in caso contrario è fondamentale conservarlo correttamente per evitare il suo precoce deterioramento.

Uno dei dubbi più frequenti riguarda proprio le modalità di conservazione del prosciutto crudo. Sarebbe un errore congelare il salume? La principale preoccupazione è che il processo di congelamento possa alterare le proprietà nutrienti del prosciutto e addirittura modificarne il sapore.

Le modalità di conservazione del prosciutto crudo

Il congelamento è un processo che consente di conservare moltissimi alimenti a lungo termine, ma per il prosciutto crudo non è esattamente appropriato. Il rischio di questo metodo di conservazione è di alterare le sue proprietà organolettiche. Si tratta di un grave problema poichè il sapore potrebbe non essere più lo stesso. In tal senso, è opportuno optare per dei metodi di conservazione differenti ed una valida alternativa è il frigorifero. Questa soluzione consente non solo di conservare per più tempo il salume, ma anche di non compromettere la sua qualità.

Le temperature del frigorifero consentono di conservare il prodotto per un tempo maggiore senza andare ad alterare il sapore del prosciutto. Il salume deve essere sigillato in un contenitore ermetico in modo da evitare potenziali contaminazioni esterne e così da essere in buono stato anche per un paio di settimane. In alternativa, si può avvolgere con della carta da forno che evita il contatto con l’aria ed il rapido deterioramento. Mangiarlo fresco consente senza dubbio di assaporare meglio il suo sapore e per tale ragione, è consigliabile acquistare piccole quantità di prosciutto crudo in modo da consumarlo rapidamente.