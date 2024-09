Cipolla contro i malanni di stagione: con questo decotto risolvi uno dei più fastidiosi | Lo puoi preparare direttamente a casa

Basta con le aspirine, per questa fastidiosa controindicazione all’arrivo dell’autunno basta un decotto di cipolle per stare al top.

Con il sopraggiungere dell’autunno sono molti coloro che stanno tirando un sospiro di sollievo dopo un’estate all’insegna delle alte temperature e di una umidità davvero soffocante. Nonostante questo, comunque, c’è anche chi sta già rimpiangendo l’estate, essendo stato condizionato, nei primi accenni d’autunno, da un malanno ricorrente e assai fastidioso.

Parliamo della tosse, una fastidiosa eventualità che può cronicizzarsi e risultare ardua da curare. Per questo motivo è bene correre ai ripari già nelle sue prime fasi di comparsa attraverso l’assunzione di ingredienti naturali prima di ricorrere a qualunque tipo di farmaco.

Nelle prime fasi della tosse, infatti, è possibile scamparla con un decotto di cipolle, un ingrediente buonissimo e a basso costo che può risparmiarci una noia non indifferente: ecco come è possibile realizzarlo.

Ci vogliono davvero pochissimi ingredienti e si tratta di una preparazione piuttosto veloce: armatevi di cipolle, acqua (una pentola) e una bottiglia di vetro e state pronti alla preparazione del decotto che renderà dolce questo settembre.

Decotto di cipolle contro la tosse stagionale

Le cipolle hanno effetti antinfiammatori e antiossidanti grazie alla quercetina, un antiossidante potente appartenente alla famiglia dei flavonoidi. Non solo perché presentano anche proprietà antibatterici e antivirali per via della presenza dell’allicina.

Infine, la quercetina e l’allicina hanno dimostrato di avere effetti espettoranti e decongestionanti: per tutti questi motivi il decotto a base di cipolle è altamente consigliato per la tosse e per tutte le lievi infiammazioni delle vie respiratorie. Nel caso in cui la situazione dovesse aggravarsi, comunque, è bene sempre rivolgersi al proprio medico di fiducia che saprà consigliarvi o prescrivervi dei medicinali, oltre a ricordarvi quali sono i comportamenti virtuosi in questo senso.

La preparazione del rimedio casalingo più efficace di sempre

Per preparare questo rimedio miracoloso la ricetta è la seguente: affettate due cipolle e immergetele completamente in una pentola d’acqua. Portate ad ebollizione e lasciate cuocere fino a quando le cipolle non diventano morbide, solitamente in circa quindici minuti.

In seguito, è possibile filtrare il liquido e mantenerlo conservato anche per il futuro all’interno delle bottiglie di vetro, oppure sen ne avete immediata necessità è possibile assumerlo immediatamente una volta che avrà raggiunto una temperatura accettabile per l’ingerimento. Può essere nel tempo consumato a cucchiaini quando ne sentite il bisogno, ad esempio alla comparsa dei primi accenni della tosse autunnale.