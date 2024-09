Patatine in busta: non comprarle più al supermercato ma preparale a casa | Pronte in 15 minuti e molto più salutari

Le patatine croccanti che si trovano all’interno delle buste sono buone, ma non saranno mai salutari e genuine come quelle fatte in casa.

Quando invitiamo amici e amiche per un aperitivo a casa nostra o per una serata a tema cinema e televisione, sono immancabili le patatine in busta, che soddisfano generalmente quasi tutti i palati e sono ideali sia con un cocktail che con una birra, ma anche da sole per un dopo cena sul divano.

Ci prepariamo dunque ad andare a comperare buste di patatine, che spesso, però, sono meno piene di quanto possano sembrare dall’esterno, e non solo: è possibile realizzarle direttamente a casa in pochissimo tempo.

Se siete tra chi guarda il noto talent culinario Masterchef avrete sentito parlare di “chips”, una parola che va a identificare un particolare formato, simile a una patatina in busta, in cui un ingrediente viene preparato. Le chips possono essere di banane, di barbabietole, insomma di tanti tipi, ma quelle di patate sono senza dubbio le più famose.

Per realizzare delle chips di patata fatte in casa in soli 15 minuti servono pochissimi ingredienti e anche poca pazienza: una volta provate queste, le patatine in busta saranno depennate per sempre dalla vostra lista della spesa.

Chips di patata, come realizzarle in casa

Gli ingredienti sono solamente tre, se calcoliamo una porzione per quattro avremo bisogno di: 2 patate medie, olio di semi di arachide e sale. Nel caso in cui siate di più basterà aumentare solamente la quantità di patate.

La prima cosa da fare è sbucciare le patate e tagliarne delle fette sottili grazie all’utilizzo di una mandolina. Una volta concluso questo passaggio è necessario mettere le fettine di patate dentro l’acqua e sciacquarle più volte così da eliminare il più possibile l’amido – operazione che ne aumenterà la croccantezza dopo la cottura. Fatele poi asciugare sistemandole su un canavaccio disteso.

Chips di patate, il momento della cottura

Dopo aver asciugato le patate anche con della carta assorbente, è il momento della cottura. Fate scaldare abbondante olio di semi di arachidi in una pentola stretta dai bordi alti: una volta caldo basterà immergervi per circa un paio di minuti le chips di patate.

Conclusa la cottura, scolate le chips e adagiatele su della carta assorbente e procedete a una leggera salatura: la somiglianza con quelle in busta sarà incredibile ma la bontà e la genuinità saranno del tutto superiori.