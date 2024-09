Fragole, prima di mangiarle devi sempre lavarle in questo modo: non hai idea di quello che hai ingerito fino ad oggi

Un curioso trend su Tik Tok ha mostrato come lavando perfettamente le fragole è possibile fare una scoperta sconvolgente.

Fragole, che delizia, se non fosse per video come quelli pubblicati su TikTok che, di tanto in tanto, ci mettono davanti a delle realtà alquanto sconvolgenti e poco gradevoli. In questo caso parliamo di pulizia delle fragole, una pratica che su per giù facciamo tutti, ma nel modo – forse – sbagliato.

In media, le persone lavano le fragole prima del consumo semplicemente sciacquandole sotto l’acqua corrente. Sebbene non ci sia nulla di sbagliato in questo, i più esperti sanno che il lavaggio della frutta sarebbe più indicato con acqua e bicarbonato.

Eppure nel caso delle fragole nemmeno questo sembra bastare e a dimostrarlo è stato un trend da tempo divenuto virale su TikTok. Nelle clip che si possono vedere all’interno della piattaforma, gli utenti immergono delle fragole succose in una ciotola contenente acqua e sale. Questo lavaggio accurato – nonché il risultato – ha lasciato perplessi milioni di fan che hanno scelto a loro volta di riprodurre il sistema.

Perché dovresti lavare le fragole in acqua e sale

Dopo i primi video pubblicati sui social, tantissimi utenti hanno iniziato a condividere le loro esperienze e i loro risultati, e il tutto è diventato virale. La procedura è semplice: si prende una ciotola con acqua a temperatura ambiente, si aggiungono un paio di cucchiai di sale e si lasciano le fragole in ammollo per circa mezz’ora. Fin qui tutto normale, finché… la sorpresa. Da moltissimi video emergono minuscoli insetti che fuoriescono dalle fragole.

Anche Krista Torres, giornalista di BuzzFeed, non ha resistito e ha deciso di mettere alla prova questa tecnica dopo aver visto l’hashtag virale #strawberrieswithbugs. Il risultato? Non ha trovato insetti che galleggiavano nell’acqua, ma ha scoperto alcuni piccoli vermetti che spuntavano direttamente dai frutti. Uno scenario che potrebbe sembrare un incubo per molti, ma non tutto è come appare.

L’effetto magico della combinazione di acqua e sale è legato alla sua capacità spurgante. Questa soluzione riesce a far emergere eventuali piccoli ‘ospiti’ dalle fragole, cosa che il normale lavaggio con acqua o bicarbonato non sempre può fare. Però, è fondamentale – nonché scontato – risciacquare abbondantemente i frutti sotto l’acqua corrente dopo il trattamento, così da eliminare qualsiasi residuo salino e rendere le fragole pronte per essere gustate.

La verità sugli insetti all’interno delle fragole

Prima di lanciarsi in esclamazioni di orrore – come normale che sia – è bene chiarire che questi piccoli insetti non sono pericolosi. Si tratta infatti dei moscerini della frutta, comuni abitanti invisibili di fragole, lamponi e altri frutti simili. Le loro uova si sviluppano nei frutti durante la maturazione e, per quanto possano sembrare sgradevoli, non comportano alcun rischio per la nostra salute. Anche la CNN ha rassicurato i consumatori: li abbiamo mangiati per anni senza problemi, semplicemente perché non ci eravamo mai accorti della loro presenza.