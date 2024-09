Altro che alimento per perdere peso: questa frutta secca è la più calorica | Non devi superare mai questa quantità

Esiste una specifica qualità di frutta secca che, nonostante le sue proprietà benefiche, si rivela una vera e propria minaccia per la linea.

In molti la amano, altri la scelgono come valida alleata degli spuntini salutari: la frutta secca, nota a tutti per le sue proprietà benefiche, è la scelta ideale per chi vuole fare un break salutare senza sentirsi in colpa per i chili di troppo.

In effetti sono gli stessi nutrizionisti ad inserirla nella dieta, poiché è una fonte di grassi sani e proteine, ed offre un’energia immediata e duratura: un vero concentrato di benefici per la salute. Ricca di fibre e vitamine, aiuta a ridurre il colesterolo cattivo e a proteggere il cuore.

Inoltre, grazie ai suoi antiossidanti, contribuisce a combattere l’invecchiamento cellulare e a rafforzare il sistema immunitario. Insomma, sono mille i pregi che si possono attribuire alla frutta secca, anche se in molti sottovalutano come una di queste potrebbe essere anch’essa indicata per il nostro organismo, ma se vi è un abuso, anche deleteria per la nostra linea.

Il frutto secco da evitare per non ingrassare

Nonostante la frutta secca sia spesso acclamata come un toccasana per la salute, non tutte le varietà sono prive di rischi. Le mandorle, ad esempio, meritano un’attenzione particolare per il loro profilo calorico. Pur essendo ricche di nutrienti preziosi, sono anche una vera bomba energetica: basta una manciata per assumere lo stesso numero di calorie di uno spuntino completo. E sebbene i grassi contenuti nelle mandorle siano di qualità, la loro quantità può facilmente trasformare uno snack salutare in un eccesso calorico. Il rischio? Un apporto energetico sproporzionato che potrebbe riflettersi sulla bilancia.

Il dottor Jean-Michel Cohen, uno dei più noti esperti in campo nutrizionale, invita a non sottovalutare questo dettaglio. Il suo consiglio è chiaro: non esagerare. Una dose giornaliera di 30 grammi, ovvero una manciata, è più che sufficiente per trarre i benefici delle mandorle senza compromettere l’equilibrio calorico. È fondamentale consumarle con moderazione, magari inserendole in una dieta equilibrata e non come spuntino occasionale, per tenere sotto controllo l’apporto calorico complessivo e godere appieno delle loro proprietà senza effetti indesiderati.

Limiti si, ma senza rinunce

Se eccedere con le mandorle può diventare un problema, eliminarle del tutto dalla propria dieta sarebbe un errore altrettanto grave. Questi piccoli semi nascondono infatti un vero tesoro di benefici: sono ricchi di fibre, proteine vegetali e acidi grassi monoinsaturi, essenziali per proteggere il cuore e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

Oltre a questo, le mandorle forniscono vitamina E, magnesio e potassio, nutrienti chiave per il benessere complessivo. La chiave sta nel consumo moderato: integrate in una dieta varia, le mandorle possono contribuire a migliorare la salute senza compromettere la linea.