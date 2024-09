Macchie sui vestiti: altro che cifre folli in detersivi | Con questo prodotto spendo pochi centesimi e risolvo il problema

Stop con prodotti chimici specifici e costosi, basta un rimedio fatto in casa con ingredienti comuni per smacchiare gli abiti.

La pulizia dei vestiti è una delle operazioni più fastidiose secondo quanti se ne occupano in prima persona e non hanno la fortuna di poter pagare qualcuno che possa occuparsi di tutto al posto loro.

Se la lavatrice ci dà una grande mano, non tutti posseggono una asciugatrice, il che significa che è necessario stendere i panni e poi ritirarli, procedendo in seguito all’operazione di stiraggio. Per non parlare poi di quando ci sono delle macchie ostinate che sembrano impossibili da rimuovere.

Soprattutto sui vestiti di colore bianco anche le macchie più tenui sono facilmente individuabili, pertanto se un capo di questo colore presenta una macchia che sul colore nero sarebbe trascurabile, bisogna porvi in qualche modo rimedio per poterlo indossare nuovamente.

Insomma, la situazione diventa davvero ardua, soprattutto visto che ormai ci sono fior fiori di prodotti che promettono risultati incredibili e che non sempre rispettano queste promesse di efficacia. Non solo: si tratta di smacchiatori che costano un occhio della testa e occupano spazio in casa. Ecco perché oggi vi suggeriamo un metodo economico ed efficace realizzabile senza sborsare un euro.

Via le macchie con zero spese: ingredienti comuni all’opera

Prima di giungere a metodi estremi, bisogna essere certi di stare utilizzando correttamente i programmi della propria lavatrice. È noto, infatti, che i programmi a bassa temperatura non sono certo ideali per i capi che richiedono una alta azione smacchiante.

Per i capi bianchi e macchiati molti utilizzano la classica Candeggina: per utilizzarla in modo efficace metti i capi in ammollo e versa 150 ml di candeggina classica nell’acqua; lascia agire per circa 30 minuti, poi risciacqua bene prima di procedere con il lavaggio normale. La candeggina non è certo indicata per tutti i tessuti, soprattutto non va bene per i capi delicati: ecco un rimedio della nonna ottimale in questi casi.

Rimedi antichi e rispettosi dell’ambiente

Gli ingredienti necessari per la realizzazione di questa vecchia strategia sono bicarbonato e acqua: la proporzione consigliata è un cucchiaio di bicarbonato per ogni litro di acqua tiepida.

Una volta realizzata la miscela in una bacinella, basterà immergervi i capi e lasciarli in ammollo per circa un’ora e noterai che le macchie iniziano a svanire. Successivamente sarà necessario strofinare le macchie con del sapone di Marsiglia. Il gioco è fatto: ora puoi procedere al lavaggio a mano oppure in lavatrice.