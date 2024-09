Pulire il pavimento è faticoso: non con questo innovativo elettrodomestico | Da Eurospin lo trovi in super sconto

Generalmente il suo costo supera i mille euro, da Eurospin lo trovi a un prezzo incredibile: non pulirai più il pavimento.

Le faccende di casa sono sempre faticose, ma tra le più impegnative anche dal punto di vista fisico bisogna senza dubbio classificare la pulizia del pavimento, che ci obbliga a piegarci e destreggiarci con aspirapolveri pesanti e poi con mocio o straccio per il lavaggio con acqua e detersivo apposito.

Da oggi non è più necessario se decidete di acquistare in offerta uno tra gli elettrodomestici più desiderati degli ultimi anni: parliamo del robottino lavapavimenti, una vera rivoluzione per quanto riguarda la pulizia dei pavimenti dato che svolge il lavoro quasi senza bisogno di supervisione umana.

Non è ancora molto diffuso in quanto il suo costo è altissimo, per questo l’offerta presentata in questi giorni da Eurospin ha lasciato tutti senza parole e moltissimi clienti si sono già precipitati in negozio ad acquistarlo.

Si tratta di un elettrodomestico il cui prezzo supera in genere i mille euro, praticamente molto più di uno stipendio medio di un cittadino italiano: ecco qual è il prezzo stracciato a cui, invece, lo propone Eurospin – bisogna affrettarsi, l’offerta scadrà tra pochissimi giorni.

Robottino a un prezzo stracciato

L’offerta è presente sul volantino ufficiale che è possibile trovare sul sito del gigante blu e giallo del risparmio (e della qualità): il volantino fa riferimento alle offerte valide dal 12 al 22 di settembre, pertanto ci sono ancora solo pochi giorni per potersi accaparrare questo elettrodomestico al prezzo proposto.

Nello specifico, l’offerta è di soli 129,99 euro, ed è possibile completare l’acquisto sia online che presso il punto vendita Eurospin più vicino a voi. Se lo acquistate la pulizia del pavimento non sarà più un vostro problema: ecco tutti i vantaggi e le caratteristiche offerti da questo modello.

A pulire e lavare ci pensa Medion

Il robottino Smart Medion ha funzioni sia di aspirapolvere che di lavapavimenti: in questo modo non dovrete mai più piegarvi e trasportare pesanti elettrodomestici per mantenere pulita la vostra abitazione. Per non parlare di quei punti difficili da raggiungere come sotto i mobili e sotto il letto, difficili per noi ma a portata di spazzole per il robottino.

L’articolo in vendita da Eurospin comprende il robottino, la stazione di ricarica, un filtro e uno di ricambio, ed è persino controllabile da remoto tramite una applicazione dedicata.