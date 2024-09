Test illusione ottica, solo i veri geni trovano la soluzione in meno di 10 secondi: non perdere tempo e mettiti alla prova

Per gli sguardi più fini e le menti più argute, ecco un curiosissimo test pronto a mettere in discussione le proprie capacità visive.

Amanti dei test visivi e illusioni ottiche di vario genere, oggi vi proponiamo una sfida a cui sarà impossibile non rimanere catapultati dentro. Giochi come questi sono davvero stimolanti per le menti più curiose e al contempo permettono di allenare le proprie capacità visive, divertendosi.

L’immagine ci mostra una sequenza di M, divise in gruppi diversi, da due a otto lettere. Tra questo marasma, si nasconde un intruso. La lettera che si camuffa alla perfezione nell’immagine è una N e per trovarla avrai solo 10 secondi, quelli che bastano per gli osservatori più allenati.

Illusione ottica della N nascosta: come affrontare la sfida

Captare la lettera a primo impatto non è di certo semplice, anzi, non per volerti scoraggiare ma si tratta di una sfida abbastanza complessa. Nonostante ciò, questo potrebbe essere un’ottima occasione per mettersi alla prova e sfoderare tutte le tue doti visivo-cognitive che conservi dentro di te.

Nel caso ti trovassi in difficoltà, non temere, giochi come questi sono stati generati a puro scopo ricreativo, sebbene nascondano nel loro piccolo un obiettivo importante: allenare la vista e la capacità di trovare dettagli impercettibili in situazioni che potrebbero distorcere la tua percezione di un immagine.

Come si può dedurre dal nome ‘illusioni ottiche’, si tratta di veri e propri scherzi che forme e colori fanno alla nostra vista, tanto sottili che anche una semplice lettera può camuffarsi alla perfezione davanti ai nostri occhi. Ma adesso, bando alle ciance. Non ti resta che impostare il timer e aguzzare la vista! Sotto questa riga sarà presente la soluzione, ma mi raccomando: non sbirciare e prova nell’intento. Buon divertimento!

Il risultato

Ed eccoci qua. Che tu sia arrivato/a fino a queste righe trionfante o meno, poco importa: come possiamo vedere dall’immagine, la lettera N si è nascosta in basso a sinistra dello schermo. Se sei riuscito/a a scovarla entro il tempo prestabilito, complimenti! In caso contrario, non disperare: questo test ha sicuramente contribuito ad attivare i tuoi neuroni, che saranno a loro volta più preparati per altre sfide come queste.

E ricorda: allenare la tua mente non è solo un passatempo ma un vero e proprio toccasana per lo sviluppo del ‘problem solving’ e tutte le piccole grandi sfide quotidiane. Quindi, non resta che continuare l’allenamento!