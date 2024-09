Detersivo per i piatti, non solo per le stoviglie: usato così può sgrassare anche l’elettrodomestico più difficile da pulire

Sgrassatore naturale per uno degli elettrodomestici più ardui da mantenere puliti: non comprare decine di prodotti.

Le pulizie di casa sono per lo più faccende fastidiose da svolgere, che tolgono tempo prezioso al divertimento, al relax, e in generale al nostro tempo libero. Per tutti questi motivi tendiamo, quando possibile, a delegarle o ad acquistare dispositivi elettronici che possano svolgerle al nostro posto.

Inoltre, il mercato è ormai saturo per quanto riguarda i prodotti per la pulizia: ci sono ormai prodotti specifici per ogni tipo di elettrodomestico o superficie, che sovente promettono una pulizia efficace e una maggiore rapidità rispetto a prodotti generici. Una promessa che non sempre viene mantenuta.

Ci si ritrova spesso, quindi, a spendere decine di euro in prodotti per pulire, senza però ricavarne abbastanza vantaggio. Spesso si torna al proprio fidato sgrassatore o lavapavimenti lasciando tutti gli altri flaconi a impolverarsi nell’angolo dello sgabuzzino.

Oggi parliamo della pulizia del forno, spesso considerato tra gli elettrodomestici, oltre a essere tra i più diffusi, più difficili da pulire e mantenere splendenti come il primo giorno. Fortunatamente c’è una ricetta per uno sgrassatore ad hoc che non prevede l’acquisto di prodotti specifici, di marca e costosi.

Pulizia del forno, cosa è ideale

Un mito da sfatare subito è quello delle proprietà sgrassati del bicarbonato di sodio. Seppure queste vi siano, questo prodotto non è affatto adatto alla pulizia di un elettrodomestico come il forno, in quanto si tratta di uno strumento che tende a sporcarsi e incrostarsi, dunque l’azione del bicarbonato non è abbastanza, mentre può risultare efficace per la pulizia di altri tipi di elettrodomestici o superfici.

Oggi, invece, per la pulizia del forno, andiamo a rispolverare un elemento che anticamente veniva utilizzato per pulire, ma che nel corso degli anni non è stato quasi più utilizzato per le faccende casalinghe. Parliamo del detersivo per piatti che, unito ad altri ingredienti, va a formare uno sgrassatore perfetto.

Non solo detersivo per piatti: una miscela efficace

Per preparare in casa il perfetto sgrassatore è necessario miscelare i seguenti ingredienti: 50 grammi di cenere, 500 ml di acqua, 10 grammi di detersivo per piatti ecologico. Versa i 50 grammi di cenere nell’acqua del rubinetto e mescola ogni tanto lasciando la miscela in una bacinella per 24 ore. Successivamente, filtra la soluzione e aggiungi ad essa il detersivo.

Mischia tutto e otterrai uno sgrassatore multiuso, da conservare in un flacone spray per una facile applicazione: il costo è irrisorio ed è un prodotto all’insegna del rispetto ambientale.