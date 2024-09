Hai terminato il burro: non preoccuparti perché la soluzione è a portata di mano | Fai solo attenzione alla giusta quantità

Se hai terminato il burro o hai semplicemente intenzione di sostituirlo, nessun problema: il trucco infallibile.

Che sia per la preparazione di un dolce, che per una ricetta salata, quando finisce il burro nel proprio frigo, la reazione è sempre la stessa: panico e sconforto. Tuttavia, può essere rassicurante sapere che non è il burro che fermerà il nostro estro in cucina se conosciamo i giusti trucchi, o meglio, le giuste alternative per ovviare al problema.

Il burro si sà, viene usato in moltissime ricette per svariati motivi. Prima di tutto la sua ricchezza di grassi conferisce sapore e profondità ai piatti, rendendoli più gustosi. In cottura, il burro aiuta a creare una consistenza morbida e friabile in prodotti da forno come torte e biscotti, grazie alla sua capacità di intrappolare aria durante il processo di montatura.

Nonostante ciò, anche in questo caso vige la regola del ‘tutti siamo utili, ma nessuno è indispensabile’. Il burro si può tranquillamente sostituire e non parliamo della classica margarina, ma di un altro prezioso ingrediente presente ogni giorno nelle nostre tavole. Il trucco? Le giuste dosi.

Come sostituire il burro nelle ricette

Quante volte ti sei trovato a voler sostituire il burro con l’olio in una ricetta, ma non eri sicuro delle proporzioni da utilizzare? Probabilmente tante. Anche se così non fosse, è bene che tu sappia che l’olio non è solo una valida alternativa, ma va anche proporzionato nel modo giusto per ottenere una valida alternativa.

Per fare la sostituzione corretta, è sufficiente ridurre la quantità di burro indicata nella ricetta del 20%. Ad esempio, se la ricetta richiede 100 g di burro, dovrai utilizzare 80 g di olio. La scelta dell’olio, invece, dipende dal risultato desiderato. L’olio extravergine d’oliva conferisce un sapore più intenso e ha anche benefici per la salute. Per un sapore più neutro, l’olio di semi di arachide o di girasole è la scelta migliore.

Tuttavia, sebbene questo trucco valga nella maggior parte dei casi, è bene precisare che non tutte le ricette sono adatte a questa sostituzione. Ma vediamo nel dettaglio.

Quando è possibile sostituire il burro con l’olio

L’olio può sostituire il burro con successo in impasti morbidi, come quelli che si mescolano con un cucchiaio. Tuttavia, per preparazioni come la pasta choux (quella per i bignè, per intenderci), dove il burro fuso è essenziale, l’olio non è una valida alternativa. Inoltre, la pasta brisée, che richiede una consistenza particolare, è più difficile da realizzare senza burro, quindi attenzione a non azzardare. Per tutto il resto, con queste indicazioni è possibile adattare le ricette in modo semplice e ottenere risultati soddisfacenti.