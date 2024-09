Bruciore di stomaco, per combatterlo tutti assumono questo ingrediente ma sbagliano: può causare danni ancora più seri

Sono molte le persone che cercano di combattere il bruciore di stomaco con un ingrediente comune: in realtà è deleterio a lungo termine.

Il bruciore di stomaco è una condizione comune, specialmente quando l’acidità è una questione stabile e costante nel tempo. Questo è sicuramente dovuto ad un’alimentazione scorretta o problemi gastrici del caso, che favoriscono quella fastidiosissima sensazione di malessere, difficile da ignorare.

In questo frangente, oltre ai classici gastro-protettori, a venirci in aiuto è il noto bicarbonato di sodio; un ingrediente che nel complesso promette di risolvere il problema in tempi discretamente ridotti. Come ci riesce? Semplice: il bicarbonato è una base e quando arriva nello stomaco, entra in azione contro l’acido cloridrico, quello che ci causa quella fastidiosa sensazione di bruciore. La reazione chimica che si scatena è piuttosto immediata: l’acido viene neutralizzato, trasformandosi in acqua, anidride carbonica e sale.

In altre parole, il bicarbonato spegne il fuoco acido che brucia nel nostro stomaco, dando un sollievo quasi istantaneo. Tuttavia, c’è un’altra faccia della medaglia, quella a lungo termine.

Bicarbonato di sodio contro il bruciore di stomaco: i rischi di un’assunzione prolungata.

Usare il bicarbonato di sodio per il bruciore di stomaco può sembrare una soluzione facile e veloce, ma quando se ne abusa o lo si utilizza troppo a lungo, i rischi non tardano a farsi sentire. Uno dei principali pericoli è l’alterazione del normale equilibrio acido-base del corpo, che può portare a una condizione chiamata alcalosi metabolica, ovvero un eccesso di basi nel sangue. Questo può causare sintomi come debolezza, crampi muscolari, confusione e, nei casi più gravi, può influenzare il ritmo cardiaco.

Inoltre, l’uso prolungato del bicarbonato può causare il cosiddetto ‘effetto rebound’, dove lo stomaco, nel tentativo di compensare l’acidità neutralizzata, produce ancora più acido, peggiorando il problema nel lungo termine. Senza contare che il sodio presente nel bicarbonato può influire negativamente sulla pressione sanguigna, aumentando il rischio di ipertensione, soprattutto per chi già soffre di problemi di pressione alta.

Infine, assumere bicarbonato troppo spesso può causare disturbi gastrointestinali come gonfiore, flatulenza e, in alcuni casi, diarrea. Insomma, va bene come rimedio d’emergenza, ma se il bruciore di stomaco è frequente, meglio parlare con un medico per trovare una soluzione a lungo termine più sicura ed efficace. Ma con cosa sostituirlo senza ricorrere a medicinali?

Come debellare il bruciore di stomaco in maniera sicura

Guardando tra i vari profili Instagram, ci siamo imbattuti in quello del Dott. Gandolfo. Da quanto pubblicato in un suo video, la soluzione proposta per migliorare la digestione e alleviare il bruciore di stomaco è anch’essa a portata di frigo. Il succo di limone, assunto in piccole quantità con acqua prima dei pasti, stimola i succhi digestivi e può aiutare il processo digestivo.

Tuttavia, se dopo una settimana si avvertono sintomi di peggioramento, è un segnale che l’acidità dello stomaco potrebbe essere troppo elevata. Il questo caso è necessario contattare il medico per l’integrazione di eventuali integratori.