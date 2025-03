Colesterolo, se le tue mani hanno questo aspetto il valore è alle stelle | Lo insegnano a tutti i medici all’università

Non sottovalutare l’aspetto delle tue mani, che può lanciarti un campanello d’allarme: occhio al valore del colesterolo.

Il colesterolo alto è uno dei fattori che accomuna molte più persone di quello che credi. Questo valore, quando supera il livello considerato normale, può causare malattie cardiovascolari, come ictus e infarto.

Per questo, gli esperti di salute e alimentazione si raccomandano di prestare attenzione ai cibi che portiamo a tavola. Alcuni sono abbastanza grassi da essere consumati con frequenza, quindi sarebbe meglio mangiarli in maniera sporadica.

Ma, le cause del colesterolo alto non sono legate solamente all’alimentazione. I fattori, che possono essere una causa scatenante, sono gli stessi legati anche alle abitudini quotidiane.

Inoltre, ricorda che i livelli di colesterolo elevati possono essere percepiti anche guardando l’aspetto delle mani e non solo attraverso le analisi del sangue. Scopriamone di più insieme.

Come tenere sotto controllo i livelli del colesterolo

Oltre a evitare cibi troppo grassi, per tenere a bada il colesterolo sarebbe buona abitudine quella di iniziare a fare attività fisica, evitare l’assunzione di fumo e alcol, prediligere alimenti in grado di prendersi cura del tuo organismo. La sedentarietà, un’alimentazione sregolata e i vizi extra possono causare gravi danni alla tua salute, a lungo andare.

Oltretutto, bisogna tenere conto anche che parecchie persone soffrono di colesterolo alto per via di un fattore ereditario. Insomma, questo valore è uno dei più temuti, per quanto riguarda le analisi del sangue e tutti i controlli del caso. La buona notizia, però, è che non dovrai più attendere i prelievi, per sapere se il valore sta oltrepassando il range della normalità. A comunicartelo, saranno proprio le tue mani.

L’aspetto delle tue mani ti mette in guardia

Il colesterolo alto non è sempre visibile, se parliamo di sintomi. Per questo, dovresti conoscere la tecnica delle mani, di cui parlano anche all’università. In particolare, parliamo di unghie e degli studi di Monika Wassermann, direttrice medica di Olio Lusso. Il colesterolo alto attacca silenziosamente, ma imparando a conoscere le nostre mani, riusciremo a identificare livelli elevati di questo composto organico.

Dovresti preoccuparti nel momento in cui le tue unghie sono pallide. Questo, infatti, significa che il colesterolo, troppo elevato, avrà causato la formazione di placca nei vasi sanguigni. A sua volta, questa placca influenzerà la circolazione sanguigna e le unghie appariranno meno sane e colorate. Un altro sintomo che dovrebbe farti scattare un campanello d’allarme sono le unghie fragili e la crescita lenta. Se noti qualcosa che non va, nell’aspetto delle tue mani, non esitare a contattare il tuo medico di fiducia.