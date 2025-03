ZTL, ora se entri con l’auto così ti becchi la sanzione: multe a raffica per moltissimi automobilisti | Le telecamere vedono tutto

Pioggia di sanzioni per chi oltrepassa i varchi ZTL: tanti gli “inganni” trovati, ma la legge non transige.

Le Zone a Traffico Limitato sono diffuse su tutto il territorio nazionale, seppure ognuno le gestisce in modo differente.

Oggi l’accesso dei veicoli a particolari zone può dipendere da diversi fattori.

Sappiamo che sono state istituite zone verdi in cui non è più possibile circolare con veicoli inquinanti.

Insomma, la situazione è praticamente un campo minato per gli automobilisti, che sono controllati quasi a vista grazie alle telecamere. Alcuni hanno tentato di scamparvi con dei trucchi.

Trucchetti, da Spagna a Italia la questione della ZTL mette tutti in difficoltà: multe a tappeto

Le zone a basse emissioni sono diffuse, in realtà, in tutta Europa, spesso presentate con nomenclatura differente. Allo stesso modo, anche le sanzioni sono di entità differente. Ad esempio, in Spagna la multa raggiunge i 200 euro, ma può scendere a 100 nel caso in cui venga pagata tempestivamente.

Per il monitoraggio dell’ingresso nei veicoli nelle zone a basse emissioni vengono spesso impiegate delle telecamere. Queste sono in grado di leggere la targa del veicolo che attraversa il varco e valutare rapidamente, grazie ai dati in loro possesso, se siano in possesso o meno di bollino ambientale. Si tratta di un procedimento non molto distante dalle telecamere per le zone traffico limitato in Italia, dove sono fioccate strategia per evitare le multe.

Altro che Lupin III, in Italia i travestimenti si mettono in atto tutti i giorni

In Italia un trucchetto che viene spesso messo in atto da chi è alla guida e deve oltrepassare un varco per cui non ha il permesso consiste nell’oscurare in qualche in modo la targa del veicolo. Nell’articolo, pubblicato, curiosamente, su motor.elpais.com, testata spagnola, possiamo assistere all’ingegno italiano alle prese con tentativi piuttosto maldestri di scampare alla multa.

In alcune foto possiamo assistere a motociclisti furbetti che hanno utilizzato una mascherina chirurgica per oscurare la targa. Un ottimo riciclo di questo oggetto che, si spera, non sarà più necessario d’ora in poi. In realtà, però, se si utilizza questo metodo per ingannare le telecamere stradali, allora la soddisfazione di aver giocato il sistema sarà di breve durata. Infatti esiste un illecito nell’ambito del codice della strada che si configura proprio quando la targa del proprio veicolo risulta essere illeggibile. In Spagna, ad esempio, la multa per questo tipo di illecito può raggiungere persino i 6.000 euro.